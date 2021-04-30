توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الجمعة)، أن تكون السماء أحيانا غائمة مع نزول زخات رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير والمناطق الغربية المجاورة والريف والواجهة المتوسطية والسايس والشمال الشرقي.

كما تتوقع نزول أمطار وزخات ضعيفة إلى معتدلة محليا مع احتمال هبات رعدية في بعض المناطق الشمالية والوسطى، فضلا عن تساقطات ثلجية بقمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة إلى أحيانا غائمة بالسفوح الجنوبية الشرقية وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستهب الرياح محليا قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير والجنوب شرق المملكة، ومعتدلة إلى محليا قوية شمالية إلى غربية بالجنوب والوسط وشمال شرق المملكة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي الى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و08 درجة بالأطلس والريف، وما بين 07 و13درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بالشمال والوسط. وستكون ما بين 15و 22 درجة بباقي مناطق المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا، حيث ستتأرجح ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و21 درجة بالسواحل والمناطق الشمالية والوسطى والشمال الشرقي، وما بين 21 و28 درجة بباقي المناطق الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين27 و31 درجة بالجنوب الشرقي وباقي المناطق الجنوبية.