تشييد 44 وحدة للتعليم الأولي لتشجيع التمدرس بشيشاوة

شهد إقليم شيشاوة، منذ سنة 2019، إحداث 44 وحدة للتعليم الأولي، وذلك بهدف تشجيع التمدرس لاسيما بالعالم القروي، في إطار البرنامج الرابع المتعلق بـ”الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة” للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية عقدته، أخيرا، بمقر عمالة الإقليم، خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تعميم التعليم الأولي بالإقليم.

وبالمناسبة، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم سالم لوديني، عرضا تطرق فيه إلى حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين 2019 و2021 ونسب تقدم إنجاز بعض المشاريع، وتعميم التعليم الأولي مع عرض البرنامج المعتمد برسم سنة 2021، والتوجيهات الجديدة للمرحلة 2021-2022.

وأشار لوديني، في هذا الصدد، إلى فتح 32 وحدة للتعليم الأولي، منذ سنة 2019، واستكمال بناء 12 وحدة، فيما تجري عملية بناء 30 وحدة أخرى، إلى جانب تقدم الدراسات في 82 وحدة للتعليم الأولي في أفق فتحها خلال الموسم الدراسي المقبل.

وقد حظي برنامج التعليم الأولي بالحيز الأكبر في المناقشات التي تمحورت حول طريقة اختيار وحدات التعليم الأولي وطريقة تدبير هذا الجانب، ومقارنة تدبير الملف مع النموذج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية.