انخفاض طفيف في حالات الإصابة بكورونا بثمان جهات

قال رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، إنه تم تسجيل انخفاض طفيف في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المسجلة بثمان جهات بالمملكة وذلك بنسبة 2ر4 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأوضح بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 للفترة ما بين 14 و26 أبريل الجاري، أن هذا الانخفاض في حالات الإصابة الجديدة سجل في جهات فاس مكناس، وكلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات.

وأبرز أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع دام سبعة أسابيع، ويوضح جليا جدوى الإجراءات الاحترازية المتخذة، أخيرا، ومدى احترامها من طرف المواطنين.

وأشار إلى أن جهات أخرى عرفت بالمقابل ارتفاعا في عدد الحالات الإيجابية مقارنة بين الأسبوعين الأخيرين. ويتعلق الأمر بجهات الشرق، والعيون الساقية الحمراء، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.

وانتقل عدد الحالات النشطة، وفقا للمسؤول الصحي، من 4736 حالة نشطة منذ أسبوعين الى 5109 حالات نشطة يوم أمس (الاثنين)، أي بارتفاع ناهز زائد 8 في المائة، فيما سجل عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفائها في أقسام العناية المركزة انخفاضا بنسبة -12,2 في المائة خلال المدة نفسها حيث انتقلت من444 الى 390 حالة حرجة يوم أمس.