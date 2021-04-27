بورصة البيضاء…تراجع مازي يؤثر سلبا على وتيرة التداولات

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في وتيرة التداولات، متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي تراجع بـ 0,21% إلى 11.705,01 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,15 % ليستقر عند 955,18 نقطة، فيما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,21% إلى 9.515,07 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، فقد تراجع “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,27% إلى 10.773,80 نقطة، إلى جانب هبوط “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,19% إلى 10.002,85 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 894,29 نقطة (-0,38%).