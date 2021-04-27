انخفاض حركة النقل الجوي بنحو 93 بالمائة بمطار الصويرة

سجلت حركة المسافرين عبر مطار الصويرة – موكادور الدولي، خلال مارس الماضي، انخفاضا حادا بنسبة 93.23 بالمائة، وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ووفقا للمكتب الوطني للمطارات، فقد استقبل المطار الدولي لحاضرة الرياح، حتى متم مارس الماضي، ما مجموعه 2612 مسافرا، مقابل 38 ألف و579 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا التراجع إلى تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوقف حركة النقل الجوي لعدة أشهر.

وعلى الصعيد الوطني، استقبلت المطارات المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 1,466,634 مسافرا في انخفاض حاد وصلت نسبته إلى 70.16 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وسجلت مطارات المملكة، خلال شهر مارس لوحده، انخفاضا في حجم حركة الركاب التجارية بلغ 400،863 مسافرا، أي بنسبة 57.44 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع شهر مارس من السنة الماضية.