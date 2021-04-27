توقيف سارقي محل المجوهرات بطنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء أمس (الاثنين)، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 29 و36 سنة، للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت، صباح يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بالمدينة نفسها.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.

(ومع)