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وطنية

خوادر يخلف شارية

منذ 13 ثانية
برلمان الحزب المغربي الحر ينتخب في مؤتمر استثنائي أمينه العام الجديد اختار أعضاء المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، الأحد الماضي، بالجديدة، لمناسبة مؤتمر استثنائي منظم تحت شعار “الإصلاح والتغيير..رهان المرحلة”، يوسف خوادر أمينا عاما. وصوتت الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي والحركة التصحيحية، لصالح خوادر أمينا عاما للحزب، بعدأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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