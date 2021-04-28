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الرياضة

مزراوي يبدد مخاوف خاليلوزيتش

منذ 14 ثانية
Waalwijk's Belgian forward Lennerd Daneels (R) fights for the ball with Amsterdam's Moroccan defender Noussair Mazraoui (C) during the Dutch Eredivisie football match between between Ajax Amsterdam and RKC Waalwijk at the Johan Cruijff Arena in Amsterdam, on September 20, 2020. (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP) / Netherlands OUT
بدد نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف بأجاكس أمستردام، مخاوف وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، عندما شارك في مباراة فريقه أمام أوتريخت، لحساب مؤجل الدورة 21 من منافسات الدوري الهولندي. وغاب مزراوي عن الميادين منذ فبراير الماضي، بسبب إصابة في العين، ما تطلب إراحته وعدم المجازفة بإشراكه لشهرين تقريبا. ورغم اكتفاء تينأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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