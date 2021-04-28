الرياضة
مزراوي يبدد مخاوف خاليلوزيتش
بدد نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف بأجاكس أمستردام، مخاوف وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، عندما شارك في مباراة فريقه أمام أوتريخت، لحساب مؤجل الدورة 21 من منافسات الدوري الهولندي. وغاب مزراوي عن الميادين منذ فبراير الماضي، بسبب إصابة في العين، ما تطلب إراحته وعدم المجازفة بإشراكه لشهرين تقريبا. ورغم اكتفاء تينأكمل القراءة »
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