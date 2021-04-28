وطنية
بنعبد الله: خلايا دينية نائمة تدعم “بيجيدي”
قال إن حزبه لا يحتاج القاسم الانتخابي للبقاء في المشهد الحزبي اتهم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بتحصيل دعم مما وصفه بـ «الخلايا الدينية النائمة»، التي تصوت له في الانتخابات، على أساس ديني، ما يجعله يحتل رتبا متقدمة. وقسم الأمين العامأكمل القراءة »
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