حوادث
إيقاف مبحوث عنه بإمزورن
نجحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بإمزورن بإقليم الحسيمة، أخيرا، في إيقاف شخص موضوع مذكرات بحث وطنية، من أجل السرقة الموصوفة. ويأتي إيقاف المتهم في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها فرقة الشرطة القضائية بأمن إمزورن، من أجل التصدي ومحاربة الجريمة، وكذا ملاحقة الأشخاص المتورطين في قضايا إجرامية، والمبحوث عنهم.وحسبأكمل القراءة »
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