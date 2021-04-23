خاص
“باك” 2021… مستقبل بطرق متشعبة
الوزارة تكشف عن تواريخ الامتحانات والتلاميذ منشغلون بتقرير مصيرهم علميا ومهنيا كلما توسعت دائرة الاختيارات، يصبح الحسم صعبا، ويدخل الشخص دوامة من الأسئلة والاحتمالات، وهو ما أصبح يفرض على الأسر وأولياء الأمور، مرافقة التلاميذ بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات التعليمية، قصد مساعدة تلاميذ ما بعد الباكلوريا، في تحديد مصيرهمأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.