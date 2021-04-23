بانوراما
“الرفيسة”… طبق “الزرود”
تاريخ الأطباق المغربية 1 يعتبر المطبخ المغربي واحدا من أهم وأفضل المطابخ العالمية، التي تصنفها المواقع المتخصصة دائما في الرتب الأولى. يتميز بتنوع وغنى أطباقه التي تفاعلت عبر الأزمان، وتأثرت بمختلف الثقافات والحضارات من الرومان إلى الأندلس والموريسكيين والعثمانيين، إضافة إلى الأمازيغ واليهود وغيرهم. في هذه السلسلة من الحلقات، تقدمأكمل القراءة »
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