وطنية
رائحة ريع سياسي بالوكالة الحضرية لطنجة
اتهامات باستحواذ محسوبين على حزب على مناصب المسؤولية تسائل بوشارب استنكرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المقربة من العدالة والتنمية، تحويل عدد من الوكالات إلى مقاطعات حزبية، ضمنها وكالة طنجة. ودقت النقابة ذاتها ناقوس الخطر، وطالبت الوزارة بالتدخل لتصحيح الأوضاع، مؤكدة أن عددا من المؤسسات العمومية تعرف ضعفا على مستوى الحكامةأكمل القراءة »
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