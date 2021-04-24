وطنية
تهرب ضريبي في الداخلية
مصالح تصحيح إمضاء في مقاطعات تتواطؤ مع متهربين وتحجب نسخ العقود عن القباضات كشفت مجريات ملفات دعاوى قضائيــــة، اتســــاع دائــــــرة المتهربــــين من الضريبة، خاصة تلك المفروضة على المحلات التجارية، التي طور أصحابها تقنية جديدة للتخلص من الضريبة بشكل كامل، باللجوء إلى كراء المحلات للمسيرين، وحجب عقود “باي” عن القباضات بتواطـــــؤأكمل القراءة »
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