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وطنية

أدوية الأنترنت تستنفر النيابة العامة

منذ ساعتين
مذكرة لحظر تسويقها في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورتها في الإصابة بأمراض خطيرة قال مصدر مطلع إن النيابة العامة تستعد لإصدار مذكرة تحظر تسويق الأدوية في الأنترنيت، بعد شكايات قدمها صيادلة تلتمس وضع حد لتسويق الأدوية المهربة والمزورة، وإيقاف بيعها بطريقة عشوائية، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحة المغاربة. وأوضحأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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