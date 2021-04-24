الرياضة
ليفربول ويونايتد مهتمان بالنصيري
خصص مانشيستر يونايتد وليفربول مبلغا ماليا مهما للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد تألقه اللافت في “الليغا». وذكرت صحيفة “ديبورتيفو” الإسبانية، أن النجم المغربي ارتفعت أسهمه بشكل كبير، وبات هدف الأندية الأوربية، من بينها مانشيستر يونايتد وليفربول، اللذان يستعدان لتقديم عرضين رسميين للظفر بخدمات الدولي المغربيأكمل القراءة »
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