fbpx
الرياضة

ليفربول ويونايتد مهتمان بالنصيري

منذ ساعتين
Sevilla's Moroccan forward Youssef En-Nesyri celebrates after scoring a goal during the Spanish League football match between Sevilla and Osasuna at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on March 1, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
خصص مانشيستر يونايتد وليفربول مبلغا ماليا مهما للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد تألقه اللافت في “الليغا». وذكرت صحيفة “ديبورتيفو” الإسبانية، أن النجم المغربي ارتفعت أسهمه بشكل كبير، وبات هدف الأندية الأوربية، من بينها مانشيستر يونايتد وليفربول، اللذان يستعدان لتقديم عرضين رسميين للظفر بخدمات الدولي المغربيأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى