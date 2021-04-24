الأولى
التحقيق في الاتجار السري بالمحروقات
ناقلون متورطون في تهريبها وبيعها خارج القنوات الرسمية وشبهات تحوم حول ثمانية وأجهزة المراقبة تتعقب مزوديهم استغل بعض ناقلي المحروقات التراخيص التي بحوزتهم، والخاصة بنقل هذه المواد، ليتحولوا إلى متاجرين فيها، رغم أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني لذلك. وانتشر بيع المحروقات خارج القنوات الرسمية بشكل كبير، خلال الجائحة،أكمل القراءة »
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