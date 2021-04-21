بورصة البيضاء…انخفاض وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الأربعاء)، انخفاضا في وتيرة التداولات، متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي تراجع بـ 0,20 % إلى 11.678,35 نقطة.

وبدوره، هبط مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,23% إلى 952,21 نقطة، فيما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,20% إلى 9.493,29 نقطة.

أما المؤشران الدوليان “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.741,30 و10.019,81 نقطة.

فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” إلى 893,86 نقطة (-0,37%).