الحسابات الموصدة تستنفر بنك المغرب

لا يقبل عدد من المهنيين التعامل بالشيك مخافة السقوط ضحية النصب، إذ أن هناك عددا من الأشخاص يقدمون شيكات غير صحيحة، مثل تلك الصادرة عن حسابات مغلقة، ما يجعل متسلمها عاجزا عن استخلاص قيمتها، بالنظر إلى أن الحساب موصد.

وأفاد خالد زبير، مسؤول مديرية الشبكة، ببنك المغرب، خلال ندوة أول أمس (الخميس)، لتقديم خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، أن هناك ما لا يقل عن 12 مليون حساب مغلق، مشيرا إلى أنه لا توجد معطيات دقيقة، حاليا، حول عدد الشيكات الصادرة عن هذه الحسابات، مضيفا أنه مع انطلاق هذه الخدمة سيتم إنشاء قاعدة بيانات تهم كل أصناف الشيكات غير الصحيحة، مثل الشيكات المزورة، والممنوعة من الإصدار، والتي لا يوجد رصيد بالحساب المسحوبة عليه، والمعترض عليها، والتي يطولها المنع القضائي.

وأطلق بنك المغرب خدمة جديدة لفائدة الشركات وأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين، تتعلق بتقديم المعلومات حول الشيكات التي تتسلمها هذه الفئات المهنية من زبنائها، إذ بات بالإمكان الاتصال بشركة «أنفو شيك»، المفوض لها الإشراف على تدبير هذه الخدمة، والحصول على الوضعية القانونية للشيك. وأوضح سيدي محمد أبو شيخي، رئيس المجلس الإداري للشركة المفوض لها «شيك أنفو»، أن الخدمة المقترحة ستمكن الشركات وأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين من التحقق من سلامة الشيك، الذي يتسلمونه في حينه، ما يمكن هؤلاء من اتخاذ قرار قبوله أو رفضه بسرعة.

وتستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي، وتشمل كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير. وتستعمل هذه البيانات لتطوير خدمات لفائدة الراغبين في الحصول على معلومات حول الشيكات، التي يتوصلون بها على مدار الساعة، سواء عبر الأنترنيت عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المفوض لها، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول المعد لهذا الغرض.

وتوفر هذه الخدمة، في مرحلتها الحالية، إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، على أن يتم تعزيزها بخدمات إضافية اخرى، مثل حجز المؤونة إلكترونيا.

عبد الواحد كنفاوي