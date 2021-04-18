العثماني يرد على شعار “الشعب يريد التراويح”

رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على رافعي شعار «الشعب يريد صلاة التراويح»، سواء بالاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الخروج إلى الشارع، بأنه لا حق لهم في ذلك.

وقال رئيس الحكومة إنه يعرف أن قرار الحظر الليلي، مؤلم وصعب، وعلى المواطنين استيعاب مغزى ذلك للمحافظة على صحتهم، داعيا إياهم إلى إعادة قراءة فتوى المجلس العلمي الأعلى الخاصة بمنع صلاة التراويح للسنة الماضية، معتبرا إياها كافية وشافية للرد على احتجاجاتهم.

وجاء في فتوى المجلس العلمي الأعلى، أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات.

وأشار المجلس العلمي إلى أن عدم الخروج إلى التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل، فرادى أو جماعة، مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد. واستغرب رئيس الحكومة من رفض برلمانيي المعارضة الحزبية والنقابية، بمجلس المستشارين، في جلسة عقدت، أخيرا، قرار الحظر الليلي، مؤكدين أن الاقتصاد يسبق ضمان صحة النفس. وقال إن المعارضة طالبت باستقالة الحكومة حينما وقع نوع من التأخر في تحضير اللقاحات، لكنها لم تنوه كما فعلت منظمة الصحة العالمية حينما تجاوز عدد الملقحين في الجرعتين، الأولى والثانية، 4 ملايين، إذ لولا حرب الدول للاستيلاء على اللقاحات لمر المغرب إلى السرعة النهائية في ضمان المناعة الجماعية.

أ. أ