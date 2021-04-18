عملية جراحية ثانية لهبالي

خضع محمد هبالي، مهاجم شباب أطلس خنيفرة، لعملية جراحية، بإحدى مصحات البيضاء، بعد إصابته بكسر في الساق أمام الوداد الفاسي.

وسيغيب هبالي عن الميادين شهرا ونصف شهر، إذ سيحمل الجبيرة، قبل دخوله مرحلة الترويض.

وتعرض هبالي لتدخل قوي من قبل مدافع الوداد الفاسي، خلال أول ظهور له هذا الموسم، إذ تعرض لكسر آخر في أكتوبر من العام الماضي، أمام الكوكب المراكشي، أبعده أزيد من ستة أشهر.

واعتبر شباب أطلس خنيفرة إصابة هبالي خسارة، إذ كان الجميع يعول على عودته لمنح الإضافة، خصوصا بعد رحيل منصف الشراشم الى الوداد.

وساهم هبالي في بلوغ شباب أطلس خنيفرة ربع نهائي كأس العرش، وقاده إلى ضمان البقاء بالقسم الثاني، بتسجيله عددا من الأهداف الحاسمة، وتلقى عرضا رسميا من حسنية أكادير.

خالد المعمري (خنيفرة)