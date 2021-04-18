جمركيان ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، محاكمة شبكة للاتجار الدولي في المخدرات بوجدة، في ملف جنائي يتابع فيه سبعة متهمين خمسة منهم معتقلون بسجن بوركايز بينهم جمركيان، فيما يتابع اثنان في حالة سراح منهما امرأة تخلفت عن الحضور وأعادت المحكمة استدعاءها.

وتقدم دفاع المتهمين بدفوع شكلية وملتمس تسريحهم بداعي توفرهم على الضمانات القانونية للحضور، ما عارضته النيابة العامة ورفضته هيأة الحكم التي أجلت المناقشة لثامن مرة منذ إدراجه أمام الغرفة قبل 4 أشهر بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، وإلى حين جاهزية الملف لذلك. وتتابع المتهمة المتخلفة لأجل الاتجار في الخمور، ويتابع اثنان بتهم الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك، ويواجه الباقي بمن فيهم الجمركيان، تهم التبديد والاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح. واتهم الجمركيان بالتواطؤ مع بارونات المخدرات وتسهيل تهريبهم لها وغض الطرف عن نشاطهم مقابل إتاوات، قبل اعتقالهما من طرف الشرطة القضائية واكتشاف علاقتهما بمروجي الممنوعات المعتقلين والمحالين أواخر السنة الماضية على الوكيل العام بفاس، الذي أحالهم على قضاء التحقيق الذي تابعهم بالمنسوب إليهم.

حميد الأبيض (فاس)