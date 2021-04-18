“طرق العارفين” يتتبع أثر الصوفية

برنامج يبث على القناة الثانية من إعداد وتقديم أحمد الخليع

تبث القناة الثانية، بعد زوال اليوم (الجمعة)، أولى حلقات الموسم الرمضاني لبرنامج “طرق العارفين”، الذي يعده ويقدمه الباحث والإعلامي أحمد الخليع ويخرجه أحمد بوعروة.

وستتناول الحلقة الأولى الخاصة بشهر رمضان الطريقة الشاذلية، التي تعد من أشهر الطرق الصوفية وتنسب إلى أبي الحسن الشاذلي علي بن عبد الله الخمسي الغماري المغربي (المتوفى سنة 1259 ميلادية)، تلميذ عبد السلام بن مشيش. ويرجع التصاق نسبة الشاذلي به إلى استقراره مدة بشاذلة بضواحي مدينة تونس، في أثناء رحلته إلى الحرمين الشريفين بقصد أداء فريضة الحج. وستحاول الحلقة إبراز خصائص هذه الطريقة الصوفية التي تشترك مع غيرها من الطرق في كثير من الأفكار والمعتقدات، وإن كانت تختلف في أسلوب سلوك المريد أو السالك وطرق تربيته. ومجمل أفكار هذه الطريقة: التوبة، والإخلاص، والنية، والخلوة، الذكر، الزهد، النفس، الورع، التوكل، الرضى، المحبة، الذوق، علم اليقين، السماع. ولهذه الألفاظ معانٍ تختلف بدرجات متفاوتة عن المعاني الشرعية، بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد “الله” أو مضمرًا “هو”.

وفي سياق متصل قال أحمد بوعروة مخرج البرنامج إن “طرق العارفين” الذي يبث أسبوعيا على القناة الثانية، منذ سنوات، سيستعرض في رمضان “التأثير الكبير الذي كان للتصوف المغربي على التصوف العالمي، بحكم أن الكثير من الصوفية والباحثين الأكاديميين اليوم بمختلف بقاع العالم من نتاج مدارس التصوف المغربية”.

ويستحضر بوعروة، في حديث مع “الصباح”، مجموعة من الأسماء في هذا السياق، منهم عبد الواحد يحيى وروني غينون وداود غريل وإيريك جوفروا وكلود عداس ثم جون لويس ميشون وبابلو بنيتو وعبد الله بونو وميشال فالسان وغيرهم.

كما يضيف المتحدث نفسه أن بصمة المتصوفة المغاربة في الفكر الإنساني واضحة، من خلال شيوخ بلغت شهرتهم الآفاق منهم الإمام عبد السلام بن مشيش وتلميذه أبي الحسن الشاذلي والإمام الجزولي والإمام زروق والإمام العربي الدرقاوي والشيخ أحمد التيجاني والإمام أبو الحسن الفاسي والإمام أحمد بن عجيبة.

وأكد بوعروة أن الحلقات الرمضانية ستكون تعريفية بهؤلاء الشيوخ الصوفية، وإبراز مواطن تأثيرهم ودورهم العلمي والعرفاني على الفكر البشري.

عزيز المجدوب