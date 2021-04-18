اللجنة الأولمبية تهيء 178 بطلا لطوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية أنها عملت على تغطية مشاركة 178 رياضيا في 20 نوعا رياضيا، بناء على 36 اتفاقية موقعة بينها وبين الجامعات المذكورة.

وكشفت اللجنة أنها قامت بتأمين مشاركة 178 رياضيا في مختلف المنافسات، المؤهلة إلى الألعاب، ضمنها 152 تجمعا إعداديا، استغرقت 2332 يوما، والمشاركة في 216 منافسة رياضية، تطلبت 1678 يوما، في الوقت الذي بلغ عدد الأطر الذين تكلفت اللجنة الأولمبية بتحمل مصاريفهم 55 إطارا.

وتتضمن الملاكمة أكبر عدد من الرياضيين المستفيدين من البرنامج، إذ يضم 30 ملاكما، إضافة إلى سبعة أطر، خاضوا 19 تجمعا إعداديا، استغرقت 330 يوما، إضافة إلى مشاركتهم في 29 متنافسة مؤهلة في 643 يوما.

كما استفاد 20 لاعبا وخمسة أطر من البرنامج الأولمبي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، و20 لاعبا وإطاران من التايكووندو، و11 رياضيا من المصارعة، و13 في الجيدو و14 في الكراطي و13 في رفع الأثقال، و12 في سباق الدراجات، وثمانية في الفروسية، التي استفادت أيضا من عشرة أطر في البرنامج الأولمبي.

ويتضمن البرنامج الأولمبي 20 جامعة رياضية، ويتعلق الأمر بالشراع والملاكمة وكانو كايك والدراجات والمسايفة والجمباز ورفع الأثقال وكرة اليد والجيدو والكراطي والمصارعة والسباحة والفروسية والسورف والتايكووندو والتنس والرماية الرياضية والترياتلون والكرة الطائرة.

صلاح الدين محسن