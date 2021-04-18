الخوارزمي… أبو الجبر

عجم أثروا المكتبة الإسلامية 3

كان لعلماء مسلمين الأثر الكبير في نقل علوم الأمم السابقة، مثل اليونان والإغريق، إلى العالم الغربي، ولم يقتصر دورهم على ترجمتها، بل ساهموا في تطويرها وتنقيحها. ولا يدري أشخاص كثيرون هويات هؤلاء العلماء، إذ يعتقدون أنهم علماء عرب، في حين أن أغلبهم عجم من بلاد فارس أو أمازيغ أو من أعراق أخرى، تمكنوا من إثراء المكتبة الإسلامية بمختلف العلوم، بما في ذلك العلوم الفقهية واللغوية وغيرها.

تقدم «الصباح» عبر حلقات نماذج من هؤلاء العلماء، الذين لا تزال إنتاجاتهم الفكرية حاضرة حتى الآن.

عبد الواحد كنفاوي

ارتبط اسم الخوارزمي بعلم الرياضيات والبرمجة المعلوماتية (الخوارزميات)، إذ ساهمت إنجازاته في تقدم الرياضيات بشكل عام والجبر على وجه الخصوص. ولد محمد بن موسى الخوارزمي بخوارزم، وتسمى حاليا بخيوة (Khiva) في غرب أوزبكيستان. لكنه هاجر إلى بغداد مع أسرته، واستقر بها المقام في قرية بالقرب من بغداد بالعراق تسمى «قطربل»، حيث كان يساعد والده في أشغال الزراعة، وكان يتقن اللغتين التركية والفارسية، وتعلم العربية والكتابة والحساب بمسجد القرية، وكان أكثر اهتماما في طفولته بالزراعة والطبيعة، ستساعدانه في البحث عن وسائل لقياس الأبعاد والمساحات، وتدارس الأمر مع إمام المسجد الذي كان يدرس فيه، فأشار عليه بالتوجه إلى بيت الحكمة ببغداد، الذي كان يضم أمهات الكتب في الفقه والحساب والرياضيات وكتب الفلاسفة الإغريق واليونان. وتمكن من إقناع والده بضرورة بالرحيل إلى بغداد من أجل التحصيل، فتمكن في ظرف سنتين، من نيل الإجازة في الرياضيات على يد ثلاثة من كبار العلماء في ذلك الوقت، وقد اعترف له أساتذته بالنبوغ في هذا المجال، وذاع صيته، حتى سمع به هارون الرشيد، الذي أرسل في طلبه فعينه في دار الحكمة ضمن هيأة الأساتذة، ما تلقاه الخوارزمي بفرح شديد، لما سيفتح له هذا التعيين من إمكانيات للولوج إلى كل الكتب، التي كان يزخر بها بيت الحكمة، الذي كان بمثابة الخزانة الوطنية، التي تجمع كل ما نشره العلماء القدماء والمعاصرون. وبعد وفاة هارون الرشيد، خلفه ابنه المأمون، الذي خص الخوارزمي برعاية خاصة وعينه ليتولى أمانة المكتبة، ويشارك علماء الفلك في أعمال الرصد الفلكي، وأنشأ المأمون مرصدا فلكيا ببغداد، ما مكن الخوارزمي من تعميق مداركه، لتبدأ مرحلة التأليف، فبدأ بتأليف كتابه» الربع المعمور»، وتناول في كتبه ما جاء به بطليموس من أفكار، إضافة إلى ما توصل إليه من أبحاث في المجال.

وكان له إسهام كبير في إغناء المكتبة الإسلامية بترجمته إلى العربية عددا من أمهات الكتب في مختلف المجالات المأخوذة من اليونان والهند والفرس، ولم يكتف بالترجمة بل ساهم في تبسيط مفاهيمها وشرحها وإضافة ما توصل إليه من حقائق.

ويعد الخوارزمي أول من ألف كتابا في علم الجبر، إذ وضع فيه الأسس لحل المسائل الجبرية، حتى لقب بأبي الجبر، وابتكر طرقا خاصة لحساب مساحة الأشكال الهندسية، مثل الدائرة والمستطيل.

وكان له الفضل في إيصال طريقة الحساب الهندية إلى العالم الغربي، وإدخال الرقم صفر، ما غير مفهوم الأعداد جذريا.

ومن أهم ماقام به الخوارزمي، أيضا، في الرياضيات، تطوير أسلوب حل المربعات المجهولة (المعادلات من الدرجة الثانية)، بطريقة هندسية منطقية.

وألف كتاب الجبر والمقابلة، خلال 830 ميلادية، الذي يعد من أشهر الكتب الرياضية التي ألفها الخوارزمي، وهو محفوظ حاليا في «أوكسفورد»، ولم يتم نشر النسخة العربية من الكتاب إلا مرة واحدة خلال 1831 ميلادية، كما ألف كتاب «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»، الذي ترجم في القرن الثاني عشر إلى اللاتينية، كما له عدد من الاختراعات والأبحاث، في علم الفلك والجغرافيا.