اشتقنا إلى زبنائنا المحترمين

“الطاك”… تذكرة إلى الماضي 3

ينبش عمال سابقون في الوكالة المستقلة للنقل الحضري في ذاكرة البيضاء من خلال أحداث ووقائع تاريخية، تسلط الضوء على بدايات وجود “الطوبيسات” والشركات التي تعاقبت على تسييرها. كما تسافر هذه الحلقات في رحلة إلى الزمن لمعرفة طريقة عمل دوريات موزعي التذاكر والمراقبين والنظام المعتمد وعلاقته بالزبناء وحكاية أسماء خطوط وأماكن وشخصيات، وكيف ساهمت الحافلات في كتابة تاريخ مدينة منذ أربعينات القرن الماضي إلى اليوم.

يوسف الساكت

الأجر الشهري لم يتجاوز 360 درهما وكان كافيا لعيشة كريمة

يتذكر أكروتي بعض محطات السجل الذهبي للكاتب العام الأسبق للنقابة، إذ قال إنه كان يهتدي بخطوات زميله الراحل محمد عبد الرزاق، رئيس جامعة الطاقة وجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الكهرباء.

والدليل على ذلك، يسترسل عمر، أنه في الوقت الذي اقتنى فيه محمد عبد الرزاق عقارا بمنطقة إموزار لفائدة الشؤون الاجتماعية لعمال الكهرباء، نجح شوقي أيضا في اقتناء عقار بمساحة 5 هكتارات وشيد وسطه عمارات لفائدة مستخدمي “الطاك”.

وبمنطقة سيدي بوزيد بالجديدة، اقتنى 14 فيلا، ثم فيلتين بإفران، واحدة قرب الساحة المشهورة بساحة السبع، والأخرى بطريق أزرو.

قال أكروتي إن العمل الجبار الذي قام به شوقي كان بمثابة بلسم وسط الصعوبات التي كانت تمر منها المؤسسة في عهد العلمي، المدير المغربي الأول. وازداد الأمر سوء، حين امتنعت السلطة الوصية آنذاك عن دفع حصة الدعم المالي لتغطية العجز في الخدمة العمومية للنقل.

لما التحق عمر أكروتي بالمكتب المستقل كان عمره لا يزيد عن 23 عاما في بداية السبعينات، مؤكدا أنه كان فرحا بالراتب الشهري الذي كان يتقاضاه، رغم أنه لم يكن يتجاوز 360 درهما، مقتطعة منها رسوم ضريبية وواجبات أخرى، ليبقى الأجر في حدود 330 درهما.

يبستم عمر ويقول إن هذا الأجر الذي يبدو زهيدا اليوم، كان كافيا أن نعيش في مستوى معيشي جيد، “وكنا نرتاد المقاهي الشهيرة بالمعاريف، وكان عمال ومستخدمو “الطاك” يحظون بسمعة طيبة وسط الزبناء، وينظر إلينا باحترام، خصوصا حين نتوجه إلى الأماكن العمومية باللباس الموحد الأزرق (أو الرمادي حسب الفصول) والقبعات والأحذية المميزة، مثل فيلق تابع للجيش”.

كان العمل منظما إلى أبعد الحدود، يخضع إلى قانون صارم ودقيق لا مجال فيه للخطأ.

ويتذكر أكروتي أن واحدا من نقاط انطلاق الحافلات هو المكان الذي شيد فيه فندق “حياة ريجنسي” حاليا، وتعلوه ساعة ضخمة تذكر الجميع بأهمية احترام توقيت انطلاق الحافلات دون تأخير. وظلت هذه الساعة بالمكان نفسه إلى حين انتقال المحطة إلى ساحة ماريشال. إضافة إلى التوقيت الصارم الذي يلتزم به حوالي 2400 مستخدم، كانت الحافلات تخضع، يوميا، إلى عمليات تنظيف دقيقة من قبل عاملات في النظافة تابعات للمكتب نفسه، ويستعملن أنواعا من مواد التنظيف والمواد المعطرة التي تفوح روائحها الزكية على بعد أمتار.

وطبيعي أن تلجأ الشركة إلى هذا النظام الدقيق من الصيانة والإعداد والتنظيف، نزولا عند رغبات نوعية خاصة من الزبناء، هم أطر البنوك والتأمينات والإدارت العمومية والتعليم وباقي الموظفين “الذين ربطتنا بهم علاقات مميزة من التقدير والاحترام وكنا نتبادل التحايا والهدايا في مناسبات خاصة”.

في تلك الفترة الذهبية، لم يكن هناك شيء اسمه “السليت”، أو مراوغة مراقبي التذاكر الذين كانوا يؤدون عملهم في هدوء واحترام. كما كانت أسعار التذاكر متناسبة مع الإطار المعيشي لذاك الوقت وتتراوح بين 5 ريالات و 6 و7 و8، حسب المسافة.