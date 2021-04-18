تعرضنا للعنف اللفظي من قبل الجمهور

مسار “تيغانا” 3

ارتبطت كرة القدم النسوية بالمغرب، بمسار نادية مقضي، لاعبة المنتخب الوطني سابقا، إذ كانت شاهدة على انتشار هذه اللعبة بالمملكة، وساهمت بتألقها في إحداث أول منتخب وطني، وأول بطولة وطنية، واتسعت بفضلها رقعة الممارسة النسوية في العديد من المدن. وتحكي لنا مقضي الملقبة بـ “تيغانا”، أحداثا مهمة من مسارها الرياضي، إذ لعبت دورا في ما بلغته كرة القدم النسوية، التي انتقلت من الهواية إلى الاحتراف.

صلاح الدين محسن

أداؤنا كان يسكت صوته والجامعة لم تعترف بالكرة النسوية في الثمانينات

> من هو أول فريق نسوي أحدث بالبيضاء؟

> نجم عين الشق، هو أول ناد أحدث بالبيضاء، من قبل عبد العزيز الوافي، الذي تعامل مع إحداثه بذكاء، إذ أجرى عملية تنقيب واسعة، في عدد من المؤسسات الدراسية، وتحدث إلى أساتذة التربية البدنية، من أجل معرفة الفتيات اللواتي يتميزن بمهارات فنية وبدنية في كرة القدم. كما حاول برمجة مجموعة من الأنشطة الرياضية، من أجل اختيار أجود اللاعبات لفريقه، وهو ما ساهم في التحاق العديد من الفتيات به، والاتصال به، لتجريب حظهن في حمل قميص الفريق، إضافة إلى مساهمته في انتشار اللعبة في البيضاء، وتكوين فرق أخرى، وبرمجة مباريات في ما بينها.

> ألم يكن هناك اعتراف من الجامعة بالفرق النسوية في تلك الفترة؟

> لم يكن هناك اعتراف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالأندية النسوية، التي تأسست في بداية الثمانينات، بل كان مسؤولو الأندية المذكورة، يعملون على تمويل مشاركتها في مباريات، وتنظيم دوريات محلية، ويعملون على توفير الملاعب للتداريب.

> هل اندمجت مع نجم عين الشق بسلاسة؟

> لم يكن يهمني الاندماج، بقدر ما كان يهمني لعب كرة القدم، غير أني لم أجد أي مشاكل مع زميلاتي في الفريق، بل رحبن بي، بحكم أني كنت أصغرهن، ودعموني كثيرا، وربطت بيننا علاقة احترام كبيرة، واستطعت الاندماج مع باقي الفتيات بسرعة كبيرة، سيما أن موهبتي كانت ظاهرة للجميع.

> كيف انتشرت اللعبة في باقي التراب الوطني؟

> بعد الانطلاقة التي عرفتها اللعبة في البيضاء، أصبحنا نسمع عن تكوين فرق أخرى بالقنيطرة والرباط ووجدة وأكادير، خاصة بعد أن انتشر صيت وجود أندية نسوية بالبيضاء، رغم الصعوبات التي كانت تواجهها الفتيات في لعب كرة القدم، بحكم أنها لعبة محتكرة من قبل الذكور، علما أن العائلات والجماهير لم تكن تتقبل وجود أندية نسوية.

> هل واجهتكم مضايقات أثناء خوض المباريات؟

> بالفعل، كنا نجد مضايقات من الجمهور، سيما أننا كنا نتعرض للسب والشتم، والعنف اللفظي خاصة، والعديد من الأشخاص، كانوا يطلبون منا ترك كرة القدم، لأن مكاننا هو المطبخ والبيت، وكثيرا ما كنا نسمع كلاما، مثل “سيرو تعجنو”، وكرة القدم ليست لنا، وإنما للرجال.

> ألم تستفزكن تلك الشتائم؟

> ما أذكره أن اللاعبات لم يكن يعرن اهتماما لمثل هذه الأمور، بالنظر إلى تكوينهن وأخلاقهن العالية، وردنا على الشتائم والعنف اللفظي الذي تعرضنا له، كان في الملعب، بحكم أن كل من يتابع مبارياتنا، يصفق للأداء الذي كنا نقدمه، وفي وقت من الأوقات أصبح الجمهور يتبعنا، ويستفسرنا عن المباريات التي نخوضها، بل ويحضر التداريب التي نجريها.