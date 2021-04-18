بلمو: إصرار مرضى السكري على الصوم قد يؤدي إلى الوفاة

الدكتور بلمو أبرز حالات مرضى السكري المسموح لهم بالصوم في رمضان والممنوع عليهم

حذر الدكتور محمد بلمو، طبيب عام، مرضى السكري المصابين بارتفاع مستمر في معدل السكر، والذين يعانون عدم القدرة على ضبطه أو موازنته رغم الأدوية، أو يتناولون جرعات كبيرة من الأنسولين، من الصوم خلال رمضان، لما في ذلك من خطورة على صحتهم وحياتهم. تفاصيل أكثر عن مرضى السكري والصوم في الحوار التالي:

> ما هي الحالات المسموح لها بالصوم خلال رمضان؟

> يمكن للمرضى الذين يأخذون جرعات قليلة من الأنسولين (في الليل)، إلى جانب الأدوية، وتكون نسبة السكر لديهم متوازنة وقابلة للضبط، أن يستشيروا طبيبهم لكي يحدد لهم النظام الغذائي الواجب اتباعه عند الإفطار، وجرعات ومواقيت أخذ الأدوية بشكل لا يؤثر سلبا على حالتهم الصحية.

أما مرضى السكري الذين يعتمدون على العلاج بالأدوية فقط، ولهم حالة صحية جيدة بمستوى سكر متوازن، فإن الصوم يعود عليهم بفوائد، شريطة الحصول على موافقة الطبيب قبل الصيام بطبيعة الحالة.

وبالنسبة إلى مرضى السكري، الذين يتطلب عملهم مجهودا عضليا كبيرا، فعليهم استشارة الطبيب لتنظيم جرعات الأدوية والنظام الغذائي الواجب اتباعه، حسب حدة نشاطهم البدني، إذ ينصح بتناولهم الأطعمة التي تحوي سكريات بطيئة التقلب، لكي توفر لهم الطاقة اللازمة لبذل المجهود في اليوم الموالي، كالمعجنات والموز مثلا.

> ماذا عن الحالات التي يمنع صومها منعا باتا؟

> الفئة الأولى التي يمنع عليها الصوم هي فئة المرضى المصابين بارتفاع مستمر في معدل السكر، ويعانون عدم القدرة على ضبطه أو موازنته رغم الأدوية، ثم أولئك الذين يتناولون جرعات كبيرة من الأنسولين (مرتين أو 3 مرات في اليوم)، والمصابون بمرض مزمن، إلى جانب السكري، كأمراض القلب والكلي والكبد وغيرها، والذين يمنع عليهم الصيام منعا كليا، لما فيه من خطورة على صحتهم وحياتهم.

من جهة أخرى، يمنع على الحامل المصابة بالسكري أن تصوم، لأنها تعيش حالتين صحيتين تستلزمان الإفطار، وقد يشكل الصوم خطورة على جنينها، فالأطباء في هذه الحالة يحرصون بالكاد على موازنة الحمل مع السكري، فما بالك الصيام.

> متى يجب التوقف عن الصيام لمرضى السكري؟

> بالنسبة إلى مرضى السكري المسموح لهم بالصيام، فإننا نحذرهم من بعض الأعراض التي قد تظهر عليهم وتحتم عليهم الإفطار فورا، في أي لحظة أحسوا بأعراض انخفاض السكري في الجسم، وهي العرق والقشعريرة والجوع ونوع من الغيبوبة والإغماء، ولو بقيت على أذان المغرب دقيقتان فعليهم الإفطار فورا، لأن الجسم يكون في مرحلة إجهاد قصوى قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال الاستمرار في الصوم أكثر من ذلك.

> ما هي النصائح التي تقدمونها لمرضى السكري المسموح لهم بالصيام؟

> بصفة عامة يجب على المصاب بالسكري استشارة الطبيب قبل الصوم، للاطلاع على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لكليتيه وقلبه وكبده وأعضائه الأخرى، وقدرته على ضبط مستوى السكر في الدم، ثم تحديد نظام الأدوية والنظام الغذائي اللازم أن يأخذه، إذ هناك من نمنع عليه الصوم بناء على حالته الصحية، وهذا ليس أمرا هينا على الطبيب أن يمنع مريضا من الصيام لأنه “تقليد” عليه. ومن المرضى من تحدوا قرار الأطباء وصاموا عنوة فانتهى بهم الأمر في غيبوبة أو بالوفاة والمضاعفات الخطيرة، وهو الأمر الذي يتكرر في كل رمضان ويشهده جناح السكري بالمستعجلات في كل شهر مبارك.

أجرت الحوار : يسرى عويفي