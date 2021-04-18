زوجات لأكثر من رجل 3 … ارتبطت بزوج ثان بطلب من بناته

مغربيات جمعن بين زوجين في الآن نفسه، وبعقود قانونية استعملن لاستخراجها، وثائق مزورة بتواطؤ أطراف أخرى. تحدين عن جهل أو بدونه، القانون والشرع، وغلبن عاطفتهن ومودتهن المتدفقة، على كل الأعراف والتقاليد والقوانين. انجرفن وراء الشهوة، فسقطن في ورطة لم يخرجن منها، إلا بحلول ترقيعية وضعتهن في ما هو أخطر، بعد اعتقالهن ومحاكمتهن والحكم عليهن بعقوبات سالبة لحريتهن.

حميد الأبيض (فاس)

تزوجته بوثائق مزورة قبل اللجوء لمسطرة التطليق للغيبة وانتهاء إجراءاتها القانونية

قصة ربة بيت مكناسية، لا تختلف عن قصص نساء جربن التعدد وجمعن بين زوجين في الآن ذاته. تزوجت شخصا بمكناس طيلة سنين قبل أن يغادر بيت الزوجية لوجهة مجهولة بعد تزايد خلافاتهما لأسباب تافهة، دون أن تهتدي لطريق موصلة إليه، قبل أن تفكر في الزواج من ثان مسن باقتراح من بناته اللائي عرضن عليها الزواج به لرعايته والإحسان إليه.

أبناء المسن اكتشفوا زواجه بعد عودتهم من الخارج صيفا، قبل أن يسائلوا أباهم الذي تحجج بإرغامه على هذا الزواج المصلحي من طرف أقارب المتهمة. وذاك ما زكاه في شهادته أمام غرفة الجنايات باستئنافية فاس، أثناء محاكمتها وشقيقها الذي برأته من تهمة المشاركة في مختلف الأفعال المنسوبة لأخته المدانة ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا قبل تخفيض العقوبة استئنافيا.

ما زاد من حنق الأبناء اكتشافهم تقديم أبيهم عقارا عبارة عن أرض بمساحة مهمة، هبة للمتهمة بعد زواجهما، ما لم تنكره في سائر مراحل التقاضي، عكس إعدادها وثائق ملف زواجها، متشبثة بوساطة بناته في ذلك، ورضاه بزواجهما قبل إحراجه من طرف أبنائه، مؤكدة أن بناته كن على علم بأنها ما زالت على ذمة زوجها السابق، ووعدنها بمساعدتها على الطلاق منه.

لكنها تزوجته بوثائق مزورة وقبل اللجوء لمسطرة التطليق للغيبة وانتهاء إجراءاتها القانونية بما في ذلك بث طلبها في الإذاعة أملا في ظهور الزوج المختفي. وظلت طيلة المحاكمة ترمي بكرة الاتهام لبناته اللائي قالت إنهن تكلفن بكل الإجراءات، لدرجة حديثها عن غيابها أثناء تحرير عقد النكاح من طرف العدلين اللذين استدعتهما المحكمة للتثبت من صحة الوثائق المدلى بها.

سألتهما المحكمة إن استفسرا المتهمة حول استمرار زواجها الأول، قبل أن توقع وزوجها المسن، عقدهما قبل شهور من بت قسم قضاء الأسرة بمكناس في طلبها التطليق، خاصة أنها أنكرت إعداد الوثائق بما فيها وثيقة مسلمة من مقاطعة بفاس استدعت الهيأة محررها للاستماع إليه شاهدا في ملف متشعب، بحثت المحكمة فيه عن كل القرائن الكفيلة بكشف الحقيقة.

وبحثت عن خيوط رفيعة متعلقة بالوثيقة لمعرفة ما إذا كان بحث للسلطة أجري بشأن الحالة العائلية للمتهمة، قبل تسليمها إياها بعدما أنكرت ذلك أو توقيع طلب للحصول على إذن بالزواج أو علمها بكيفية استخراج الوثائق المعتمدة للحصول عليه، والجهة التي تكلفت بذلك، كما شقيقها المتابع معها في الملف نفسه، الذي نفى حضور الإعداد لهذا الزواج الغامض.

في منزل المسن أنجز عقد الزواج ومستشار جماعي بمقاطعة المرينيين، تكلف باستخراج الإذن بالزواج واختيار العدلين وإحضارهما. حقيقة كشفت عنها المتهمة في جوابها عن أسئلة هيأة الحكم، مؤكدة أن زوجها الثاني كان على علم بهذه المعطيات وكل الوقائع التي سبقت زواجهما بما في ذلك إعداد أبنائه شهادتي الخطوبة والسكنى المسلمتين من المصالح الإدارية.

كل ذلك لإبعاد شبهة “تزوير وثيقة رسمية واستعمالها” عنها وعن شقيقها المتابع بتهمة المشاركة في التزوير، لأنها أعلم بعقوبتها المشددة. أما زواجها من المسن بعدما أصبح وحيدا بعد زواج أم أبنائه، فلم تنكره ولو تحججت بوساطة بناته، مدعية جهلها بالقانون والمساطر الواجب اتباعها، بداعي أنها أمية لم تلج المدرسة ولا يمكن لها أن تهتدي لمثل هذه الإجراءات القانونية.

هذه الادعاءات كانت حيلا لجأت إليها طمعا في عقوبة أخف. لكن المحكمة آخذتها وحكمت عليها بسنتين حبسا.

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