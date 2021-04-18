الفرار إلى المغرب

أسرار ملياردير بارون كوكايين 3

هو ملياردير يملك هولدينغ عقاريا بهولندا ومساهم في شركة لصناعة البواخر بانجلترا وشركة تركية وعقارات بأوربا، وضيعة مساحتها 1000 هكتار بأوطاط الحاج، حير أجهزة استخباراتية هولندية وإسبانية وكولومبية وفنزويلية، فسقط أخيرا في قبضة الأمن المغربي لمناسبة حفل خطوبة بسيط بمسقط رأسه الحسيمة. أدان القضاء الهولندي صاحب كوكايين “الصخيرات” الملقب ب”الشليح”، غيابيا بثماني سنوات، بتهمة تبييض الأموال والتهريب، ففر إلى المغرب، خوفا من الاعتقال، واستطاع الحصول على جواز سفر مزور مقابل رشوة موظفة ببلدية أمستردام. نجح الشليح في تهريب ما يزيد عن تسعة أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية، نحو شواطئ الداخلة وبعد نقل الأطنان إلى أكادير وضيعة بالصخيرات، ورغم إدانته بعشر سنوات وإيداعه سجن طنجة، ظل يدير شبكته دوليا من داخل زنزانته.

إنجاز: عبدالحليم لعريبي

زعيم الشبكة اخترق بلدية هولندا وحصل على جواز سفر وبطاقة تعريف مزورين

كشف “الشليح” أن نشاطه في الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال المتحصل عليها من عائدات ترويج الممنوعات بالمهجر، وصل إلى السلطات الأمنية والقضائية الهولندية في 2008، ما دفعه إلى المغادرة نحو المغرب، وبعد سنوات من التقاضي، علم أن القضاء الهولندي أدانه غيابيا في 2013 بثماني سنوات سجنا نافذا.

وفي 2010 وسعيا منه للإفلات من الملاحقة القضائية وإيداعه السجن، استطاع مالك الهولدينغ العقاري اختراق بلدية هولندا وحصل على جواز سفر مزور بهوية شخص آخر، وتسلمت منه موظفة هولندية ببلدية امستردام رشوة قدرها 2000 أورو، بعدما تكلف وسيط مغربي بالعملية ونقل الجواز من مدينة “أرهنام” إلى الحسيمة، والتقى هذا الوسيط بالشليح الذي سلمه الجواز بهوية مزورة لشخص مغربي آخر يلقب ب”قوبع”، وبعدها ولج زعيم الشبكة إلى ميناء بني أنصار قصد الدخول إلى مليلية لتجريب ردود فعل المصالح الأمنية الإسبانية والمغربية، غير أنه لم يتوفق في الأمر، بسبب عدم توفره على رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بصاحب جواز السفر المزور.

عاد الملياردير من جديد للبحث عن الوسيط المغربي المستقر في هولندا، وطلب منه تدبر بطاقة تعريف وطنية خاصة ب”قوبع”، ونجح هذا الوسيط للمرة الثانية في الحصول على بطاقة التعريف المزورة، فتمكن زعيم العصابة من الدخول إلى ثغر مليلية المحتل دون مشاكل، وحينما نجحت العملية بات الملياردير يتنقل على الصعيد الدولي بكل حرية.

وبعدما فتحت الحدود من جديد أمام “الشليح” عاد إلى هولندا دون أن تكتشف السلطات القضائية والأمنية أمره، رغم أنه محكوم غيابيا بثماني سنوات سجنا نافذا، وبحكم درايته بأباطرة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، تعرف على برتغالي يصنف من أخطر المطلوبين من قبل أمن بلاده، يدعى “خوصي”، فساعد الملياردير في السفر نحو كولومبيا وفنزويلا، بعدما مهد له ربط علاقات وطيدة مع مهربين للمخدرات القوية بدول أمريكا اللاتينية وعرض عليه مشاركتهم في الأنشطة الإجرامية المحظورة باستغلال الممرات البحرية بجنوب المملكة المغربية لإدخال المخدرات القوية إلى المغرب في أفق تهريبها إلى الدول الأوربية، بعد تشديد المراقبة على “كارتيلات” التهريب من أمريكا الجنوبية نحو أوربا.

وبعدما وافق “الشليح” على عرض المهرب البرتغالي عاد إلى المغرب بالهوية المزورة، قصد الاستعداد لتلقي تعليمات “خوصي”، وظل يستقر بالحسيمة وينتقل بين مجموعة من المدن، وكلما أوقفته دوريات الدرك الملكي أو الأمن الوطني يقدم لهم بطاقة تعريف وطنية تحمل صورته، فيما اسمه العائلي والشخصي يتعلق بشخص آخر يقيم بهولندا، دون أن يثير انتباه أفراد هذه المصالح، أن الوثائق التعريفية التي يحملها المهاجر مزورة.

وقبل تنفيذ أية عملية تهريب عبر المغرب كان “الشليح” ينتقل بين مجموعة من المدن من شمال المغرب إلى جنوبه قصد دراسة الإمكانيات المتاحة لتموقع النقط البحرية التي من الممكن أن تسلكها يخوت فنزويلا وكولومبيا دون عراقيل، وحتى يستطيع المهربون المغاربة اعتراضها في عرض البحر المحيط الأطلسي قصد شحنها في زوارق مغربية، وبعدها نقلها إلى شاطئ الداخلة.