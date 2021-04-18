مدمن “الطون والحرور”

عاجل… بقلب مفتوح 3

يعتبر عبد الإله عاجل، واحدا من ألمع الأسماء في عالم التمثيل والإخراج المسرحي، كما اقترن اسمه بعدة أعمال ناجحة مازال الجمهور يتذكرها رغم مرور سنوات على تقديمها.في الحلقات التالية نقلب صفحات من ذاكرة الفنان عبد الإله عاجل، الذي يتحدث عن طفولته ومحطات مختلفة من حياته المهنية والخاصة ليحكي عن مجموعة من الأسرار والخبايا، التي يكتشفها قراء “الصباح” للمرة الأولى.

أمينة كندي

تمردت على أستاذ اللغة العربية وكتبت مسرحية بالدارجة

تعتبر ذاكرة عبد الإله عاجل حبلى بالشخصيات التي رغم مرور سنوات ظلت عالقة بها، إذ كلما تعلق الأمر باسترجاع لحظات من طفولته يستحضرها بأدق تفاصيلها وجزئياتها.

كان عبد العزيز، حارس سكة القطار الملقب ب”سنيورة” واحدا من بين الشخصيات، التي يحكي عنها عبد الإله عاجل قائلا، “لقد كان يعيش تحت القنطرة ويجمع الخضر المتبقية أو المرمية في سوق الجميعة بدرب السلطان ليحضر بها “كاميلا” بالطيور الصغيرة التي يصطادها بواسطة الجباد”.

يتذكر عبد الإله عاجل أن أغلب تلاميذ المدرسة الابتدائية “أبي در الغفاري” كانوا يخافون من حارس سكة القطار نظرا لصرامته وقسوته، خاصة إذا تعلق الأمر بمناداته ب”سنيورة”، وهو اللقب الذي كان يثير غضبه كثيرا، إذ كان لا يتردد في ضربهم.

وكان يحضر حارس سكة القطار يوميا أمام باب المدرسة الابتدائية قبل ولوج التلاميذ إليها، إذ كان يتولى مهمة تنظيم الصفوف حاملا “مسويطة” مكونة من قطعة خشبية مع “مشحاط” طوله خمسة أمتار.

يحكي عبد الإله عاجل أن ذلك كان من بين المشاهد اليومية التي طبعت فترة الدراسة الابتدائية، كما أن المدير المرافق بحارس المدرسة، لم يكن يزعجه أمر تدخله في الجانب التنظيمي، بل كان يقدم له مساعدات بين الفينة والأخرى.

ومن بين الشخصيات المرتبطة بطفولة عبد الإله عاجل أستاذ اللغة العربية في السنة الأولى ابتدائي، الذي كان يرفض الشروع في الدرس قبل أن يقدم وجبة الفطور للتلاميذ الذين لم يتناولوها في منازلهم.

“رغم قسوته، إلا أنه كان يبدي تعاطفا كبيرا مع التلاميذ الذين يتحدرون من أسر فقيرة، كما أن المدرسة في تلك الفترة كانت تقدم وجبات مجانية”، يقول عبد الإله عاجل، الذي قبل رجوعه إلى البيت مساء كان من الضروري اقتناء ما يعرض للبيع أمامها.

“من أكثر ما كان يعجبني اقتناؤه أمام باب المدرسة “الطون والحرور” وسط قطعة من الخبز مقابل ريال، إلى جانب فواكه جافة والخروب والنبك وكرمبوش وهي عبارة عن نبتة صغيرة تشبه البازلاء”، يقول عبد الإله عاجل.

قال عبد الإله عاجل إنه خلال المرحلة الابتدائية لم يكن هناك مسرح مدرسي، وإنما كانت أولى علاقته به خلال تقديم عروض ارتجالية على هامش المشاركة في مخيمات صيفية، حيث كان يقضي رفقة إخوانه وأصدقائه يومه من السابعة صباحا إلى السابعة مساء.

وكانت من بين أبرز الصفحات في كتاب ذكريات مرحلة الدراسة بالنسبة إلى عبد الإله عاجل، حين طلب منه أستاذ العربية وهو في سن 13 كتابة مسرحية في إطار مشروع مدرسي شارك فيه جميع التلاميذ.

كانت مسرحية “وليدات الدوار” أول نص مسرحي من تأليف عبد الإله عاجل، والتي اعتبرت بمثابة تمرد على ما طلب منه أستاذه.

“فاجأت أستاذي بكتابة النص المسرحي بالدارجة بدلا من العربية الفصحى”، يقول عبد الإله، الذي قال إنه رد حين سأله أستاذه عن سبب ذلك قائلا “لست ضد المسرح الكلاسيكي…لكن المسرح لا يكتب إلا بلغة شعبه”.

اعتبر عبد الإله عاجل أنه كان جريئا حين قام بذلك، كما أن أستاذه أبدى رغم ذلك إعجابه بالعمل، بل وشجعه على مواصلة الكتابة المسرحية.