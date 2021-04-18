كارمن تحسم في قرار التمثيل

حسمت الفنانة كارمن سليمان، موعد خوض تجربتها التمثيلية الأولى للحاق بنجمات جيلها من المطربات، مؤكدة أنها تفضل التركيز على مشروعها الغنائي. وقالت سليمان إنها تفضل، في الوقت الراهن، التركيز على الغناء، لكن في فترة معينة يمكن أن تخوض تجربة التمثيل. يذكر أن كارمن طرحت، قبل أيام، أغنية باللهجة المصرية بعنوان “الذكرى الشتوية”، تكلف زوجها الملحن والموزع مصطفى جاد، بإخراج الفيديو كليب في أول تجربة له بعالم الإخراج.

وأكد أن الكليب قدم كارمن في حالة غنائية مختلفة عن المعتاد، عبر حكاية درامية مؤثرة تجسد كلمات الأغنية، التي تمثل عتاب بينها وبين حبيبها الذي يلعب دوره الفنان والمغني أسامة الهادي.

صدقي: مقالب رامز إهانة

أكدت الفنانة هالة صدقي، رفضها التام الظهور في برنامج مقالب النجم رامز جلال. وأضافت صدقي أن اعتراضها ليس على المقلب بذاته لأنها وافقت سابقا على الظهور ببرنامج مقالب لزميلها هاني رمزي، إنما بسبب المقدمة الساخرة المعتادة من رامز لأنها تعتبرها لا تليق بمكانة نجوم الفن وإهانة لهم. وأضافت صدقي “أنا بعيب على رامز سخريته من الفنانين، مش مشكلتي المقلب، ولكن عيب التهزيق”، موضحة أنها عندما طلبت مشاهدة الحلقة بعد المونتاج، رفض رامز مدعيا أن المونتاج في الخارج، وعندما أخبرتهم أنها ستسافر لتشاهده، رفضوا أيضا، فرفضت الظهور معه.