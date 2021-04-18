9 أطنان من الشيرا في علب صابون

الجمارك حجزتها بميناء البيضاء بعد اجتيازها عدة “باراجات” انطلاقا من فاس

أحبطت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لجمارك ميناء البيضاء، فجر أمس (الخميس)، محاولة تهريب 9 أطنان و220 كيلوغراما من الشيرا، كانت محشوة في علب كرتونية خاصة بالصابون المعد للتصدير.

وتمت العملية بتنسيق مع مقاطعة الجمارك المكلفة بالصادرات بالميناء، إذ كشفت إجراءات التفتيش، بعد عرض حاوية على “السكانير”، عن الاشتباه في الحمولة، ما دفع إلى انتقاء عينات قصد تفتيشها للتأكد.

وأفادت مصادر متطابقة أن عناصر الجمارك وجدت داخل علب تحمل علامة شركة للصابون مشهورة في المغرب، قطعا كبيرة من “الشيرا” مغلفة بالبلاستيك، ما دفع إلى إخضاع الحاوية كلها لتفتيش، استغرق وقتا كبيرا، إذ أن عملية المراقبة الأولية انطلقت في الرابعة عصرا، ولم تنته المساطر المتعلقة بالتفتيش والحجز، إلا في حوالي الرابعة صباحا، أي قبيل أذان الفجر بحوالي نصف ساعة.

وتبين أن شحنة المخدرات، التي كانت موجهة إلى بلجيكا، تزن في المجموع 9 أطنان و220 كيلوغراما، وأن المصدرين عمدوا إلى تلفيفها في علب الصابون لإيهام الجمارك، كما أنهم اختاروا أول أيام رمضان، اعتقادا منهم أن العياء والإجهاد سيكونان سببا لإنجاح مخطط التهريب.

وأوردت مصادر “الصباح” أن المخدرات عبئت في فاس ووجهت إلى البيضاء.

واستغربت مصادر “الصباح” وصول حمولة المخدرات بالكمية سالفة الذكر بأمان إلى البيضاء، بعد قطعها مسافة كبيرة وعبورها عدة “باراجات” وحواجز، سواء في مناطق نفوذ الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

ودخلت مصالح الأمن على الخط، إذ إلى حدود أمس (الخميس)، مازالت الأبحاث متواصلة مع معشرين أوقفا لارتباطهما بعملية التصدير.

وتجري التحقيقات لكشف ملابسات عملية التصدير، والتنسيق بين مصالح الأمن بفاس ونظيرتها بالبيضاء، من أجل الوصول إلى الجناة، ومعرفة باقي شركائهم، وكذا الجهات المزودة ومختلف الأطراف المتورطة في العملية.

المصطفى صفر