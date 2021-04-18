لوحات آيت واحي بالناظور

تحتضن الناظور إلى غاية الأربعاء المقبل معرضا لآخر إبداعات الفنان التشكيلي المغربي أسامة آيت واحي.

وقال الفنان أسامة آيت واحي، في تصريحات إعلامية، إنه يسعى من خلال المعرض طرح مجموعة من التساؤلات والتفاعلات المرتبطة بالإنسان، مضيفا أنه اعتمد ثلاثة محاور لترتيب الإبداعات المعروضة، وتتمثل في علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بالآخرين ثم علاقته بالطبيعة.

و اعتبر أن مناقشة هذه المحاور الثلاثة فنيا من شأنها المساهمة في إلقاء الضوء على مرحلة ما قبل فيروس كورونا وطريقة معالجة الحالة الراهنة لاستشراف مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وسبق للفنان أسامة آيت واحي، الذي ينشط أيضا في المسرح والموسيقى، أن شارك في العديد من المعارض على الصعيد الوطني والدولي، لقي خلالها إشادة من فنانين تشكيليين ونقاد ومهتمين بالفن.

ع . م