برلمانيون في “البام” يكسرون الصمت

أعضاء في برلمان الأصالة والمعاصرة يطالبون بالتعجيل بعقد دورة المجلس الوطني

اختار اثنا عشر عضوا ببرلمان حزب الأصالة والمعاصرة تكسير الصمت، بشأن الأوضاع التنظيمية، والتي يؤكدون أنها بلغت حالة من العبث السياسي، والخلل التنظيمي، بسبب ما أسموه الخرق السافر لكل الضوابط التنظيمية، التي يكفلها القانون الأساسي.

وأرجع أعضاء المجلس الوطني، الموقعون على نداء الحكمة، المسؤولية في الوضعية، إلى تعنت الأمانة العامة الوطنية وإصرارها الغريب على رفض عقد ولو دورة واحدة للمجلس الوطني، منذ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع، مؤكدين أن القيادة استغلت ظروف جائحة كورونا، لتمرير إجراءات وقرارات تحت الطاولة، من قبل لجنة الانتخابات الوطنية، ضاربة عرض الحائط مواقف وآراء أعضاء المجلس الوطني، باعتباره قوة اقتراحية فاعلة.

واتهم الموقعون على النداء بعض أعضاء المكتب السياسي بالتهافت لتقاسم “كعكة” الحقائب، في تغييب تام لكل خلاصات المؤتمر من تعاقد مجتمعي، وانزياح كامل عن المبادئ والمرجعيات، التي أسست للتجربة السياسية لـ”البام”، مؤكدين أن ما يعيشه الحزب اليوم، من ردة سياسية وتجليات مظاهر الأزمة والاحتقان، هو نتيجة حتمية لخيارات تدبيرية خاطئة مبنية على منطق الربح الضيق لحقائب وزارية وهمية، لا توجد إلا في مفكرة الأمين العام، وأيضا للاختيارات البيروقراطية المجحفة، التي تمارس في دواليب “المكتب السياسي” المفبرك، والتي تسير بالحزب إلى خيار التفكيك والزوال.

وطالب أصحاب النداء بإعادة الاعتبار للحزب، مؤسسة لها قوانينها الضابطة والتنظيمية، موجهين نداءهم إلى كل الحكماء والمناضلين، قصد التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتغليب صوت الحكمة بدل التهافت على المصالح الضيقة، معبرين عن إدانتهم الشديدة لكل أشكال التدبير، التي زاغت عن قوانين الحزب وتوجهاته وخطه السياسي، بالارتماء في أحضان الانتهازية والوصولية.

وانتقد أعضاء المجلس الوطني ما أسموه اللامبالاة، التي يواجه بها الأمين العام والمكتب السياسي الاستقالات الجماعية لخيرة مناضلي ومناضلات الحزب بالعشرات بل بالمئات، مطالبين بإلغاء كل القرارات الغامضة الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في اختيار المرشحين، دون اللجوء إلى المعايير المفروض توفرها في كل من سيمثل إرادة المناضلين والمواطنين على حد السواء في المؤسسات المنتخبة، ما يضفي على طريقة اشتغالها شبهة الفساد التنظيمي.

وعبر أصحاب نداء الحكمة عن تضامنهم اللامشروط مع الأعضاء، الذين طالهم الإعفاء والإقصاء والتهميش والطرد، دون الرجوع إلى برلمان الحزب، وإلى لجنة الأخلاقيات الوطنية، مطالبين بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني، الذي يعتبر أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر، وتشكيل لجنة وطنية للإشراف على استكمال هيكلة المكتب السياسي والإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة.

وأكد الموقعون على النداء من مختلف الجهات أنهم يحتفظون لأنفسهم بحق خوض كل الأشكال النضالية لوقف الخروقات، التي تشوب التدبير العبثي الحالي للحزب، مهيبين بكل الضمائر الحية المنتسبة إلى المشروع الحداثي للحزب، بتبني النداء بإضافة أسمائهم ضمن لائحة الموقعين.

برحو بوزياني