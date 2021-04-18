آسفي…استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة من عملية الدعم الغذائي

استفادت 9228 أسرة من الفئات المعوزة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1442” بإقليم آسفي. ووفقا لمعطيات المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في آسفي، فإن هذه العملية، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، تخص 2028 أسرة من المناطق الحضرية و 7200 أسرة بالوسط القروي التابع لإقليم آسفي.

ويتوزع المستفيدون من الوسط الحضري بين الدائرة الحضرية الأولى (600 أسرة)، والدائرة الحضرية الثانية (700 أسرة)، والدائرة الحضرية الثالثة (728 أسرة).

أما المستهدفون من هذه العملية بالعالم القروي فيتوزعون بين دوائر غزولا (2210 أسرة)، وحرارة (2590 أسرة) وعبدة (2400 أسرة).

وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغذائي من سبع مواد غذائية، تتمثل في 10 كلغ من الدقيق، 5 لترات من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وتروم هذه العملية التضامنية المساهمة في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل، و الظروف الصحية الحالية، وكذا مساعدة الأسر المعوزة التي تأثرت جراء الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.