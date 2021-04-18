كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يستعيد الرجاء الرياضي في مباراة اليوم (الجمعة)، التي تجمعه بالمغرب التطواني، لحساب الجولة 12 من البطولة، لاعب وسط ميدانه زكرياء الوردي، الذي تعافي من الإصابة التي لحقته قبل ثلاثة أسابيع.

وسيكون بإمكان لسعد الشابي، المدرب الجديد للفريق، الاعتماد على خدمات الوردي، الذي بات جاهزا لخوض المباريات حسب تقرير طبي.

الفتح الرياضي

أجرى الفتح الرياضي فحوص الكشف عن فيروس «كورونا»، أمس (الخميس)، تحسبا للمباراة التي تجمعه بنهضة الزمامرة، غدا (السبت)، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الفريق الرباطي استدعوا اللاعبين لإجراء الفحوصات قبل الإفطار، وتحديدا قبل مباراة الزمامرة بـ 48 ساعة على الأقل، تنفيذا للبروتوكول الصحي، المعتمد لممارسة منافسات البطولة الوطنية.

اتحاد طنجة

حصل اتحاد طنجة على الضوء الأخضر من السلطات المحلية لإجراء التداريب ليلا في رمضان، تزامنا مع منع التنقل الليلي.

وقالت مصادر من الفريق إن لاعبيه تسلموا رخصا للتنقل الاستثنائي بغرض إجراء التداريب والمباريات موقعة من قبل السلطات المحلية.

ويستعد اتحاد طنجة لمواجهة الدفاع الجديدي، بعد غد (الأحد)، ضمن الدورة 12.

مولودية وجدة

تعهد محمد هوار، رئيس مولودية وجدة، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين الاثنين المقبل، بعد توصله بوعود من معاد الجامعي، والي جهة الشرق.

ولم يستبعد مصدر مطلع إمكانية مقاطعة اللاعبين التداريب الجماعية مرة أخرى، في حال الإخلال بالاتفاق.

واستأنف كريم الهاني حصص الترويض بعد العملية الجراحية، تمهيدا لعودته تدريجيا إلى الملاعب.