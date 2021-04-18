نداء لفتح معبر إنساني مع الجزائر

أطلق مواطنون مغاربة وجزائريون نداء، من أجل فتح معبر بري إنساني للعائلات الجزائرية المغربية، لتبادل الزيارات، ووضع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات للحوار.

وأكدت مائة شخصية من البلدين، في نداء توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن المبادرة تأتي ردا على استمرار حالة الجمود، التي تخيم على العلاقات بين الجزائر والمغرب، إيمانا منهم بضرورة ترميم العلاقات وإرجاعها الى سكتها الصحيحة، عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي.

واستند الموقعون على النداء، من كتاب وإعلاميين وسياسيين وفنانين وأطباء ورياضيين ورجال اقتصاد ونشطاء حقوقيين وجامعيين، إلى وشائج الأخوة والمحبة القائمة بين الشعبين، والتي لم تزعزعها العواصف السياسية، مطالبين أصحاب النوايا الصادقة المؤمنين بوحدة المصير المشترك، بالبدء في حلحلة العقد تدريجيا، والنظر في البعد الإنساني للعلاقات الأسرية، خصوصا على جانبي الحدود، وتمكين تلك العائلات التي تضررت بشكل بالغ من أحقية تبادل الزيارات بينها، في إطار فتح معبر بري إنساني للراجلين فقط يمكنها من صلة الأرحام، والتخفيف من معاناة أكثر من ربع قرن غادر فيها الكثير دون أن يروا بعضهم البعض.

وأكد الموقعون على النداء، الذي تزامن مع اليوم الأول من رمضان الفضيل، على ضرورة التصدي لخطاب الكراهية، الذي تمارسه بالأساس وسائل الإعلام الخاضعة لحسابات السياسيين الضيقة، موجهين نداءهم العاجل للكف عن الحملات الإعلامية، التي تعدت كل الحدود والخطوط الحمراء، وتحلي القائمين على الحقل الإعلامي بروح المسؤولية، والابتعاد عن الاستفزازات، التي لا تكرس إلا روح العداء والضغينة.

لقد أصبح من الضروري، يضيف النداء، الذي يوجد من بين الموقعين عليه وزراء سابقون وبرلمانيون، فتح قنوات للحوار بين نخب البلدين، للنقاش دون تعصب أو شوفينية والإنصات المتبادل وطرح المشاكل وتقديم الحلول، التي من شأنها تقريب وجهات النظر، والعمل على وضع أسس متينة تبنى عليها علاقات أخوة وحسن جوار بين المغرب والجزائر.

وتهدف المبادرة التي ينسقها نوفل البعمري وهشام السنوسي من المغرب، ووليد كبير وأنور السليماني من الجزائر، إلى وضع حد لمعاناة العائلات الجزائرية المغربية، ولكي تصل أرحامها عبر معبر بري إنساني للراجلين من جهة، ووضع حد لخطاب الكراهية، وفتح الحوار بين نخب البلدين، من جهة ثانية.

ب. ب