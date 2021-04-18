لفتيت يعلق توزيع أراضي الجموع

فوضى “المجهول” و”الأفوكا” تحرم المستثمرين من اكتراء عقارات سلالية بالرشيدية والقنيطرة

قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليق كراء الأراضي السلالية بإقليمي الرشيدية والقنيطرة، بسبب ما يطولها من تلاعبات، واحتكار التفويت من قبل أشخاص نافذين، حصلوا أكثر من مرة، على دعم من بعض رجال السلطة، ونواب سلاليين.

وعلمت “الصباح” أن وزير الداخلية أوصد الباب أمام المتلاعبين بالأراضي السلالية، خصوصا بإقليمي الرشيدية والقنيطرة، بعدما توصل مكتبه بسيل من التظلمات عن طريق الوالي بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، الذي ضاق ذرعا بتدخلات أسماء نافذة، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون وسياسيون.

وارتفع منسوب غضب الوالي، بعدما باتت الفرشة المائية مهددة في بعض المناطق التي يسيطر عليها أباطرة زراعة التمور.

والظاهر أن عمالة الرشيدية، باعتبارها جهة وصية، لم تستوعب أركان أولويات اهتمام خطط التنمية والاستثمار التي يعتمدها المغرب لصالح دمقرطة التنمية.

في السياق نفسه، قال صبري الحو، خبير في القانون الدولي وناشط حقوقي، “صحيح أن المغرب يستهدف المشاريع الكبرى في الصناعة والفلاحة والتجارة، لأنها تحقق عودة سريعة في الرأسمال والاستثمار، إلا أن ذلك مشروط ومرهون بأن تحقق فائضا في القيمة، وأن تمتص البطالة لصالح المستضعفين والفقراء وليس العكس”.

وبرأي المتحدث نفسه، فاستهداف الربح، من قبل المشاريع الكبرى، ليس غاية وحيدة في حد ذاته، بما يجعل الثروة في خدمة أفراد على حساب تفقير الأغلبية ثم تهجيرها، بل يجب أن يكون صافيا وغير ناتج ولا متسبب في تدهور قطاع آخر والإساءة إلى الجماعات.

ويمنع الترخيص والسماح بتحقيق الربح على حساب الاقتصاد المعيشي التضامني، لأنه يحظى بأولوية قصوى لما له من علاقة بالاستقرار في كل أبعاده المجالية والأمنية، ومن ثم فأي مساس بالماء العمومي وخوصصته لفائدة مستثمر واحد، يعتبر تهديدا مباشرا حقيقيا للنظام العام، يقول المصدر نفسه. وبرأي المتحدث ذاته، لا يمكن أخلاقيا بناء وتنمية ثروة مستثمر فرد على حساب مصالح فئات عريضة من المواطنين، سيما الفئات الهشة وجموع المستضعفين.

والملاحظ، يقول الخبير في القانون الدولي، أن سياسة جلالة الملك لها واجهتان أساسيتان، مشاريع كبرى، ومشاريع صغرى في شكل مبادرات تستهدف المواطن العادي، وخير مثال على ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تراعي في عمقها رخاء وسعادة واستقلال الإنسان في تفاعله مع مجاله الذي يعيش فيه، خاصة في العالم القروي، حيث جحافل المهمشين وأحزمة الفقر والهشاشة .

وقال الناشط الحقوقي نفسه، إن “الاستثمارات التي تسمح بها عمالة الرشيدية بعالية “تيفوناسين”، وبالخصوص في منابع “تامدا نمسعود بوخازم” بكلميمة، تتناقض كليا وحكمة السياسة الملكية السديدة، ويتعارض معها، بما يناقض روح العطف الملكي في إقامة مشاريع في إطار الاستثمار المواطن، بل إنه تراجع واضح عن هذه السياسة ومساس بها والإساءة إليها، حتى أن ما يقع بكلميمة يعمق الاحتقان الذي نحن جميعا في غنى عنه”.

عبد الله الكوزي