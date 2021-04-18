البوتان يحرق 185 مليارا

التهم الدعم المخصص لقنينات الغاز، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية مليارا و 852 مليون درهم، ما يناهز 185 مليار سنتيم، ما يمثل، حسب صندوق المقاصة، تراجعا بناقص 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويأتي هذا التراجع لانخفاض الكميات المستهلكة بالنسبة ذاتها، ما خفف الكلفة عن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان.

وتستفيد قنينات غاز البوتان من دعم هام، إذ أن صندوق المقاصة يتحمل حوالي 80 درهما لتثبيت سعر قنينات الغاز من سعة 12 كيلوغراما في حدود 40 درهما.

وكانت الحكومة تعتزم الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان، الذي أصبح، بعد إلغاء الدعم على المحروقات، يلتهم القسط الأكبر من الاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار بعض المواد ذات الاستعمال الواسع، لكن الحكومة أرجأت الأمر إلى وقت لاحق، بسبب الظرفية الصعبة ومخاطر قرار من هذا القبيل على السلم الاجتماعي، إذ تنتظر الحكومة إلى حين الانتهاء من ورش الحماية الاجتماعية وإعداد السجل الاجتماعي الموحد، للتمكن من توزيع مبلغ الدعم مباشرة على الأسر المستهدفة، لضمان الفعالية في توزيع الاعتمادات وتحقيق الأهداف.

وفي انتظار ذلك، تواصل ضيعات فلاحية استعمال قنينات الغاز، من أجل تأمين جلب المياه من الآبار للقيام بعملية الري، وتستهلك كميات كبيرة من القنينات لهذا الغرض، ما يمثل استنزافا لأموال الدعم، التي خصصت في الأصل لدعم أسعار هذه المادة للاستعمال الأسري. ويمكن بسهولة، خلال التنقل عبر الطريق السيار الرابط بين البيضاء وسطات، ملاحظة عشرات من القنينات المصطفة أمام الآبار والمستعملة للري، وتعرف هذه الظاهرة انتشارا في مختلف المناطق الفلاحية، خاصة السقوية منها. كما أن هناك عددا من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تستهلك قنينات الغاز بكميات أعلى بكثير من الأسر وتستفيد، بالتالي، من مبالغ دعم أكثر، مثل المطاعم والمخابز، التي تستعمل قنينات الغاز، خاصة تلك التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، ما يرفع الكميات المستهلكة ومبالغ الدعم التي تنفق في غير محلها.

ع . ك