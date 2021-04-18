500 درهم أجرة مؤذنين!

يعاني مؤذنو مساجد في البوادي التهميش، لأنهم يحصلون على تعويض شهري يتراوح بين 500 درهم و700، فيما تصل تعويضات نظرائهم في المدن إلى ألفي درهم، إن كانوا من المحظوظين. هذا الوضع استنكره المستشار الحو المربوح، من فريق الأصالة والمعاصرة.

وانتقد البرلماني عدم اهتمام الحكومة بالقيمين الدينيين، من مؤذنين وأئمة، خاصة بالوسط القروي، مؤكدا أن الحظر الليلي بسبب وباء كورونا حرم هذه الفئة من الحصول على دعم من المحسنين، ومساعدة أهل القرية (الشرط)، وتعويضات تلاوة القرآن في رمضان بمختلف المساجد، مشيرا إلى أن هذه الفئة لم تحظ بأي دعم من قبل الحكومة ولجنة اليقظة، على غرار باقي الحرف والمهن.

وكشف البرلماني، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، معاناة هذه الفئة التي ستعيش مآسي مع رمضان.

ووعد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحل هذا المشكل، مؤكدا أن «القيمين الدينيين كانوا يتلقون دعما يصل إلى 6 ملايين درهم، واليوم وصل هذا الرقم إلى مليار و430 مليون درهم».

وأشار التوفيق إلى أن القيمين الدينيين استفادوا من زيادة تصل إلى 300 درهم على مدى أربع سنوات، وأن الوزارة تشتغل مع المديريات الجهوية للأوقاف لتحسين الوضعية الاجتماعية لفقهاء «الشرط» في العالم القروي، وأن وجودهم له دلالة ثقافية، وتاريخية ودينية في المغرب.

أ. أ