إدانة المعتدي على شرطي مرور

وجه له ضربة قوية أصابت وجهه ولكمات أوقعته على الأرض

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال الاثنين الماضي، في حق المتهم “مول البيكالا” بإدانته سنة حبسا نافذا، بعد اقتناع رئيس الجلسة بضلوعه في واقعة الاعتداء غير المبرر على رجل أمن لم يكن ذنبه الوحيد سوى تأدية عمله، عندما كان ينظم عملية المرور في إحدى المدارات ببني ملال.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا، عندما أمر شرطي مرور، كان ينظم حركة السير والجولان بإحدى مدارات بني ملال، صاحب دراجة هوائية بالتزام أقصى اليمين، بعد أن شهدت حركة المرور ازدحاما في وقت الذروة.

ولم يستسغ راكب الدراجة ما صدر عن الشرطي معتبرا ما بدر عنه إهانة له، وتشاجر معه ووجه له ضربة قوية أصابت وجهه، وأردفها بلكمات أخرى أوقعت الشرطي أرضا، وواصل اعتداءه رغم صيحات التحذير التي كانت تنبه لفعله الشنيع، والاعتداء على موظف يزاول مهمته. وتدخل عدد من المواطنين للحيلولة دون استمرار المواطن في الاعتداء على ضحيته، وشلوا حركته قبل أن يستدعي أحدهم رجال الشرطة الذين حضروا على وجه السرعة، لنقل زميلهم الذي عاش لحظات صعبة، إلى المستشفى، بعد تلقيه ضربات قوية أفقدته توازنه.

واستنكر مواطنون واقعة الاعتداء على شرطي المرور، وحالوا دون فرار المعتدي الذي شلت حركته قبل حلول دورية من الصقور، ليتم اقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية، قصد إنجاز محضر تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداع الفاعل، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وإحالته على العدالة.

وتقدم عدد من المواطنين الذين عاينوا واقعة الاعتداء على شرطي المرور، بشهاداتهم في محاضر قانونية، في حين نقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال لتلقي العلاجات الضرورية من كدمات وضربات اقتضت حصوله على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 25 سوما.

واعتبر مواطنون عاينوا واقعة الاعتداء على شرطي المرور، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية منصفا للضحية الذي تلقى ضربات مؤلمة أثناء أداء مهامه، وكان بإمكان المهاجم أن يحل مشكلته بطريقة ودية مع رجل الأمن الذي كان يشتغل في ظروف صعبة وتحت حرارة شمس قائظة، مؤكدين أن الحكم رسالة واضحة لكل المتهورين الذين لا يحترمون المواطنين ويعتدون عليهم لأتفه الأسباب.

سعيد فالق (بني ملال)