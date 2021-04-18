مواد فاسدة على موائد الإفطار

حجزت لجن مراقبة الأسعار والسلطات المحلية بالبيضاء والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، عصر أول أمس (الأربعاء)، كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بأحد الأسواق الشعبية.

وقال مصدر مطلع لـ «الصباح» إن المصالح نفسها عثرت على كميات كبيرة من الزيت والعسل والدقيق، إضافة إلى مواد غذائية أخرى تم التأكد من انتهاء مدة صلاحيتها، ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، علما أن الباعة يستغلون الإقبال الكبير عليها في رمضان، من أجل ترويجها على نطاق واسع في أسواق المدينة ومدن أخرى مجاورة.

وأوضح المصدر نفسه أن المصالح نفسها عثرت على السلع المنتهية الصلاحية مخبأة بطريقة غير صحية بعدد من المحلات التجارية بسوق سيدي البرنوصي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن لجان المراقبة ضبطت، أيضا، مخالفات في التلاعب في الأسعار، وبيع أنواع من البلاستيك الممنوع قانونيا، إضافة إلى مواد صينية فاسدة، مثل «الكاشير».

وكشف المصدر ذاته استمرار المصالح نفسها في معاينة الأسواق، من أجل وضع حد للتلاعب بصحة المستهلكين، علما أن تعليمات صدرت للتتبع اليومي للجن المراقبة لمعاينة حالة تموين الأسواق، ومراقبة الأسعار، والمواد المعدة للاستهلاك ومدى مطابقتها لمعايير الجودة.

وتستهدف المصالح نفسها الأسواق الشهيرة في العاصمة الاقتصادية، التي تعرف نشاطا مكثفا في رمضان، إذ كثفت أنشطة المراقبة بـ «درب ميلان» و»درب عمر»، و»كراج علال»، و»سوق الجميعة» لمراقبة جودة التوابل، في حين من المنتظر أن تمتد الحملة نفسها إلى باقي أسواق العاصمة الاقتصادية، كإجراء لحماية المواطنين من استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية والمزورة، ناهيك عن التحري حول المعلومات، التي تتحدث عن غش في بعض أنواع التمور.

خالد العطاوي