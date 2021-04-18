لاعب سابق يواجه “سمسرة” في ملف قضائي

وضعت فضيحة خرق سرية التحقيق، لاعبا وهدافا سابقا للجيش الملكي والمنتخب الوطني في ورطة، بعدما سجل محام من هيأة الرباط، الثلاثاء الماضي، كتابا ضده أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

ويواجه اللاعب المذكور اتهامات بخرق قانون مسطرة جنائية، بعد تسريب معطيات أثناء حديثه مع قاضي التحقيق، الذي وجهت إليه بدوره اتهامات بخرق مبدأ المحاكمة العادلة، حول ملف عقاري معروض عليه بغرفة التحقيق، وهو ما يخالف القوانين المنصوص عليها.

ووقع الشاهد (ق.م) على إشهاد يؤكد فيه أن اللاعب اتصل به، وأخبره بوقائع الملف القضائي، مخطرا إياه بطبيعة القرارات، التي سيتخذها رئيس غرفة التحقيق، وهو ما يعني خروج القاضي واللاعب السابق عن واجب الحياد.

وضمّن المحامي في الكتاب المسجل أمام وكيل الملك، أرقاما هاتفية للاعب والشاهد حول مجريات المحادثات بينهما، طالبا وكيل الملك بالتحقق من خرق سرية التحقيق، بعدما أصبحت الإجراءات، التي سيتخذها قاضي التحقيق معروفة مستقبلا ضد العارض، وموضوعا متداولا بين الألسنة بمحاكم الصخيرات والرباط، كما أدلى الدفاع بإشهادين آخرين، يؤكدان تحريضهما على موكله.

ولجأ المشتكى به في وقت سابق إلى تسجيل شكايات أمام كل من الوكيل العام للملك بالرباط، ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتش العام للمجلس، لتتخذ الشكايات مسارها القانوني.

ومن ضمن الخروقات المرتكبة في الملف توجيه قاضي التحقيق أوامره إلى المركز القضائي بالصخيرات، الاثنين الماضي، لإحضار المشتكى به إلى مقر غرفة التحقيق الثلاثاء المقبل، دون توجيه استدعاء له، رغم أنه يحضر باستمرار إلى قاعة الغرفة، ولم يتخلف مرة واحدة، سواء بعذر مقبول، أو بدونه، وكان حريا بقاضي التحقيق احترام التدرج المنصوص عليه في المسطرة الجنائية بشأن مثول المحقق معه، والتي تكون مسترسلة عبر الاستدعاء العادي، ثم الأمر بالحضور، قبل الإحضار، لكن القفز على هذه المراحل أثار تساؤلات في موضوع مسطرة التجريح المسجلة ضد القاضي، والإجراءات المتخذة.

والتمس الدفاع من وكيل الملك أخذ هذا الكتاب المسجل أمامه بعين الاعتبار وترتيب الآثار القانونية عنه، مع اتخاذ كل ما يراه مناسبا، من أجل تجريد قاضي التحقيق من القضية، وإحالتها على قاض جديد ضمانا، لحسن سير العدالة.

عيسى الكامحي