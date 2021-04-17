المكتب المستقل في أسوأ حالاته مع العلمي

“الطاك”… تذكرة إلى الماضي 2

ينبش عمال سابقون في الوكالة المستقلة للنقل الحضري في ذاكرة البيضاء من خلال أحداث ووقائع تاريخية، تسلط الضوء على بدايات وجود “الطوبيسات” والشركات التي تعاقبت على تسييرها. كما تسافر هذه الحلقات في رحلة إلى الزمن لمعرفة طريقة عمل دوريات موزعي التذاكر والمراقبين والنظام المعتمد وعلاقته بالزبناء وحكاية أسماء خطوط وأماكن وشخصيات، وكيف ساهمت الحافلات في كتابة تاريخ مدينة منذ أربعينات القرن الماضي إلى اليوم.

يوسف الساكت

الوضع تدهور إلى أقصى الحدود وتعددت أعطاب الحافلات

في تلك الفترة التي اشتغل فيها والد عمر بالمكتب المستقل للنقل، وعاش هو جزءا من تفاصيلها، كان الشركة تعتمد أنواعا مختلفة من الحافلات، منها حافلات معروفة باسم «طوبيس السلك»، ثم الحافلات التي كانت معروفة بـ»الطرولي»، وهي حافلات كهربائية تشتغل في الخط 1 الذي كان يوصل إلى الصخور السوداء، والخط 7 الذي يشتغل في المعاريف، ثم خط آخر في ساحة فيردان، لكن لم يكن هذا النوع من الحافلات يتجاوز درب الكبير.

يذكر عمر جيدا أنه اشتغل في تلك الحافلات الكهربائية، حين التحق بالمكتب المستقل للنقل الحضري في نهاية الستينيات في عهد المدير المغربي العلمي، بعد اجتياز اختبار أشرف عليه فرنسي يدعى «مارتيرو»، إذ ساعده مستواه الدراسي آنذاك (السنة أولى في السلك الثانوي/الخامسة) على الإجابة بسهولة فائقة على أسئلة الامتحان أمام انبهار المشرف، «قبل أن ألتحق مؤقتا بقسم الجباة، في انتظار تهييء مكتب لي في الإدارة»، يتذكر عمر.

وحين التحق أكروتي بالعمل في المكتب المستقل، كان على رأس الإدارة أحد المديرين المغاربة معين من وزارة الداخلية. وسرعان ما انتبه أكروتي وزملاؤه من الملتحقين الجدد آنذاك، أن القطاع يسير من سيء إلى أسوأ، بسبب سوء الحكامة التي طبعت تلك الفترة، حتى أنه تعتبرها من أحلك المراحل التاريخية التي مرت منها «الطاك».

يحكي أكروتي أن الوضع تدهور إلى أقصى الحدود، حتى أن بعض الخطوط لم تكن تشغل سوى حافلة واحدة، أما الحافلات التي تتعطل بسبب أعصاب ميكانيكية، أو حوادث، أو غيرها، فإنها تظل في مكانها لأكثر من 48 ساعة، تحت حراسة السائق الذي يمنع عليه مغادرة الحافلة الموجودة في عهدته إلى حين وصول مصلحة «الديباناج» والصيانة.

قبل المقر الحالي الموجود في تقاطع شارعي إبراهيم الروداني وبئر أنزران بالمعاريف، كان المكتب الرئيسي للشركة موجودا في المقر القديم وسط شارع إبراهيم الروداني، حيث كان أيضا مكتب الطبيبة الفرنسية الشهيرة بطيبوبتها وعطفها على المستخدمين والمتقاعدين، إذ كانت وفية لزياراتها إلى منازل العائلات في مناسبات الختان والفرح، وتوزيع الهدايا وبعض الأدوية التي يحتاجها العمال.

ورغم الصعوبات التي رافقت فترة العلمي والتدبير السيء للمؤسسة وانعكاس ذلك على العمل والخدمة العمومية، فإن العمال وأسرهم ظلوا يستفيدون من عدد من الامتيازات الاجتماعية الموروثة عن مرحلة الحماية السابقة، وتعزز ذلك لاحقا بتأسيس جمعية الشؤون الاجتماعية.

ويذكر أكروتي أن جزءا من الفضل الذي نعم به عمال المكتب المستقل، ثم الوكالة المستقلة لاحقا، يعود إلى رجل كبير اسمه شوقي أول كاتب عام لنقابة المستخدمين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، (النقابة الوحيدة في القطاع في تلك الفترة).

وقال عمر إن شوقي رجل من العيار الثقيل سيظل التاريخ يذكر أياديه البيضاء على القطاع، خصوصا في الجانب المتعلق بالشؤون الاجتماعية، وظل، خلال تقلده المسؤولية النقابية، ينافح عن الملفات المطلبية إلى آخر رمق.