مرميد: العمل الرصين له جمهوره

كشف بلال مرميد، رئيس القسم الثقافي بقناة “ميدي1 تيفي” وإذاعة “ميدي1″، بعض تفاصيل لقاء ثقافي بثت القناة موعدين منه، ويتعلق الأمر بـ”تامغرابيت”. وقال مرميد في دردشة مع “الصباح”، إنه يأمل أن يبقى كل عدد من اللقاء الثقافي وثيقة تشرفنا جميعا، قبل أن يضيف أن الهدف منه تقديم محاولة رصينة للنهوض بالشأن الثقافي. في ما يلي التفاصيل:

أضاف القسم الثقافي الذي ترأسه داخل قسم تحرير “ميدي1 تيفي” موعدا ثانيا من اللقاء الثقافي الخاص “تامغرابيت”. ما هي تفاصيله؟

بعد نجاح التجربة الأولى التي خصصناها للرافد العبري من هويتنا المغربية، ارتأينا منذ شهر ونصف شهر، أن ننطلق في خاص ثان من مشروعنا الثقافي “تامغرابيت”. انطلقت فرقنا في تصوير ربورتاجات حصرية ولقاءات وشهادات في صحرائنا المغربية، وهذه المرة للحديث عن الثقافة الحسانية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية من هويتنا. كما تابعتم يتعلق الأمر بأمسيتين كل واحدة منهما تمتد على ساعتين بدءا من التاسعة مساء وبثتا بالتزامن، الأولى مباشرة بالعربية مع إيمان أغوتان والثانية بالفرنسية. مثل العدد الأول، جندنا فرقنا واستضفنا فاعلين وفاعلات في المجال الأكاديمي والفني لتسليط الضوء على ثقافتنا الحسانية. هي محاولة في الاشتغال على موروثنا الثقافي، بدأناه في ميدي1 تيفي، ونرجو أن يحمل الإضافة وأن يبقى كل عدد وثيقة تشرفنا جميعا.

كيف قررت القناة التوجه نحو إنتاج “تامغرابيت”؟

منذ شتنبر الماضي، وضعنا الأساس في “ميدي1تيفي” و إذاعة “ميدي1” لقسم ثقافي نحاول من خلاله أن نؤسس لاشتغال احترافي على الشأن الثقافي، بعيدا عن البهرجة و الاستسهال. لدي مسؤولية إدارة هذا القسم داخل قسمي التحرير التلفزي والإذاعي، ومن هنا بدأنا في التفكير في مشروعنا الثقافي المتكامل والذي تشكل “تامغرابيت” عنصرا مهما منه. من الطبيعي أن تكون مكونات هويتنا المغربية في مقدمة اهتمامنا، وبالتالي انطلقنا.

هل تعتقد أن هذه النوعية من البرامج الهادفة تحقق نسب مشاهدة قوية، بينما تراهن قنوات أخرى على برامج “البوز”؟

لكل اختياراته ونحترم تجارب الآخرين، ولكل توجهه، من يعرف بصمة “ميدي1 تيفي” وبالخصوص طريقة اشتغالي، يخبر بأن هدفنا نحن هو تقديم محاولة رصينة للنهوض بالشأن الثقافي. أن نؤسس لتجربة إعلامية يفخر بها المشاهد المغربي مستقبلا، وفي تصورنا هذا أيضا أمر مهم. بالنسبة إلى نسب المتابعة، حقق العدد الأول الذي خصصناه للرافد العبري من هويتنا، نجاحا ونسبا محترمة، وهو ما شجعنا ونبهنا إلى أن العمل الرصين له جمهوره الآن وفي المستقبل.

هل تأثر تصوير برنامج “إف ب إم المواجهة” عن بعد على نجاحه؟

يمكن أن أقول إنه أثر بالإيجاب في بعض من المناحي، لأنه صار بالإمكان مرافقة فنانين ومثقفين كان يصعب استضافتهم في الاستوديو لأسباب كثيرة. هي ظرفية صعبة مع الجائحة، والأهم هو أنني جعلت من البرنامج مكانا يستقبل بوح الفاعلين في قطاع تأثر كثيرا بفيروس كورونا وتبعاته.

أجرت الحوار: إيمان رضيف