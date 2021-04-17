“السبع” يحاكم شارية

أقرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة للحزب المغربي الحر ثبوت أخطاء جسيمة في حق إسحاق شارية، الأمين العام، ألحقت أضرارا بمالية الحزب وبقياداته وأعضائه، وأوصت بإعمال الفصلين 69 و87 من القانون الأساسي داعية إلى استنفار المجلس الوطني لعقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب الآجال.

وبدأ حزب “السبع” مسطرة عزل الأمين العام، بمحاكمته أمام اللجنة المذكورة التي انعقدت بالمحمدية تحت رئاسة الغليمي بناسف، بحضور محمد عقيل المختار، مقررا، وجابر محمد، عضوا، وفق مقتضيات الفصول 62 و63 و64 و65 من القانون الأساسي ولمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي، بعد التوصل من أغلبية أعضاء المكتب السياسي بشكايات تثير خروقات الأمين العام.

وتداولت اللجنة تطاول شارية وهجومه على شخصيات وطنية من رجالات الدولة ووزراء في الحكومة، في خرجاته الإعلامية، وتوجيه اتهامات واهية دون دلائل ملموسة و التشهير بهم دون وجه حق، بالإضافة إلى التستر على عضو من المكتب السياسي أساء للأعضاء الصحراويين من أبناء المناطق الجنوبية، بصفتهم أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني، إذ قام بمسهم في وحدويتهم و نعتهم بـ”بوليساريو”، كما أن الأمين العام لم يفعل المسطرة التأديبية في حقه بعد إنجاز التقرير من قبل لجنة التقصي والتحقيق برئاسة يوسف خوادر، الذي كلفه المكتب السياسي بذلك.

ووصلت ممارسات شارية حد الترهيب و الضغط على أعضاء المكتب السياسي، قصد إجبارهم على تقديم استقالتهم، لإسكات صوت المعارضة و كبح جماحها، والتستر على ممتلكات الحزب لفائدة القيادة السابقة، وعدم تفعيل أي إجراء أو مسطرة لاسترجاع مطبعة الحزب وسياراته، ما اعتبر من قبل اللجنة المذكورة تواطؤا مع القيادة السابقة.

كما لم يدل شارية بتفاصيل و مصادر تمويل مؤتمر المجلس السياسي المنعقد بالرباط بفندق الرباط يوم 26 دجنبر2020، والمؤتمر الوطني الاستثنائي الذي انعقد يومي 30 و31 يناير 2021، وكذا مصاريف كراء وتجهيز المقر الجديد، مما يفوق في الإجمال مبلغ 400.000 درهم، حسب وثائق عرضت على أنظار أعضاء اللجنة وإفادات الأمين العام.

وأقرت اللجنة اقتراف شارية لوقائع تشهير بأعضاء المكتب السياسي وترويج لإشاعات وأكاذيب تجاههم واتهامهم بالعمالة والشيطنة، إضافة إلى امتناعه عن تفعيل المساطر القانونية اللازمة لاسترجاع المنظمات الموازية للحزب من شبيبة ومنظمات نسائية.

ياسين قُطيب