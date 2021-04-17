مشاهير في بيت الفاضيلي

غاندي منتج السلسلة لصالح “الأولى” قال إنها جاهزة للعرض

انتهى فريق عمل سلسلة جديدة، تستعد من خلالها حنان الفاضيلي للعودة إلى شاشة التلفزيون بعد غياب دام سنوات، من تصوير مشاهد العمل، والدخول في مرحلة التوضيب.

وقال معاد غاندي المسؤول بشركة “كونكسيون ميديا” المكلفة بتنفيذ إنتاج السلسلة الجديدة، لصالح القناة “الأولى”، إن فريق العمل، انتهى قبل أيام قليلة من تصوير جل المشاهد، مشيرا إلى أن السلسلة جاهزة للعرض.

وأوضح غاندي في حديثه مع “الصباح”، أن الشركة سلمت القناة الحلقات الأولى من العمل، إلا أن موعد البث، في يد مسؤوليها، علما أن القناة “الأولى”، لم تعلن خلال الندوة الصحافية التي عقدتها للإعلان عن تفاصيل شبكة برامج رمضان، عرض السلسلة.

وأضاف غاندي أن الفاضيلي تجسد في السلسلة الجديدة والتي تتكون من 30 حلقة، دور امرأتين مسنتين، إذ ستظهر بدورين مختلفين في آن نفسه، قبل أن يضيف أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت، يأمل فريق العمل أن يكون في المستوى المطلوب.

وكشف المتحدث ذاته، أنه في كل حلقة سيحل على الفاضيلي ضيف من المشاهير، لتعالج الفاضيلي من خلال السلسلة، مجموعة من المواضيع في قالب فكاهي.

وفي سياق متصل، أعلنت الفاضيلي في تدوينات نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، انتهاءها من تصوير السلسلة الجديدة، قبل أن تتقاسم مع متابعيها بعض كواليس تصوير العمل التلفزيوني الجديد.

وأكدت الفاضيلي، أنها تعاونت مع فريق عمل محترف، سيما الفريق الخاص بالمكياج، لتظهر بالشكل المناسب للشخصيتين اللتين تلعب دورهما في السلسلة. وغابت الفاضيلي عن التلفزيون، لسنوات، إذ أن آخر عمل قدمته على شاشة “الأولى”، حمل عنوان “حنان نيت”، والذي استعرضت من خلاله العديد من الحكايات الساخرة المستمدة من المعيش اليومي للمغاربة.

وتحرص الفكاهية على أن تستلهم مواضيع أعمالها مما يعيشه الناس البسطاء، وتذكرهم بحياتهم اليومية، من خلال تقديمها نماذج لشخصيات من الجيران والأصدقاء والزملاء وغيرهم.

إيمان رضيف