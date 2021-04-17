بركة يخترق قلاع النواصر ومديونة

أكد عبد الحق شفيق، برلماني عين الشق، أنه مازال عضوا في الأصالة والمعاصرة بالبيضاء، ولا علاقة له باللقاء الذي احتضنه بيت شقيقه الأكبر أحمد شفيق، الجمعة الماضي، والذي حضره وفد عن اللجنة التنفيذية بقيادة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.

وأوضح شفيق في اتصال بـ”الصباح”، أن الاتصالات التي قادها البرلماني الاستقلالي السابق، ورئيس جماعة بوسكورة سابقا، وانتهت بإقناع شفيق أمين هاشم، برلماني مديونة بالانسحاب من الاتحاد الدستوري، والالتحاق بالاستقلال، الهدف منها إفشال رهان التجمع الوطني للأحرار الذي نزل بكل ثقله بالمنطقة، واستقطب محمد مستاوي، الرئيس السابق لبلدية مديونة.

وقال برلماني عين الشق، إنه باق في الأصالة والمعاصرة، ولا مشاكل لديه مع الحزب، مؤكدا أنه حصل على تزكية من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام، لإعادة الترشح بالدائرة نفسها، حيث يواصل استعداداته للانتخابات المقبلة.

وأوضح البرلماني للمناسبة أن الحزب حسم في أغلب التزكيات بجهة البيضاء سطات، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين سيعاد ترشيحهم في دوائرهم، أمثال عبد القادر بودراع، بدائرة الحي الحسني، ومحمد بريجة بسيدي مومن، وعادل بيطار بعين السبع الحي المحمدي، وبنجلون التويمي بالفداء، ومحمد اجبيل، بمولاي رشيد سيدي عثمان، وسعيد الناصري بأنفا، وهشام الهرامي بسطات.

ولم يحسم “البام” بعد في اسم مرشح دائرة دار بوعزة، التي عرفت عزل البرلماني السابق عبد الكريم شكري، ومرشحي المحمدية وابن سليمان والجديدة.

من جهة أخرى، أنهى محمد غيات، برلماني “البام”، والإطار السابق بشركة “سامير”، صلته بالحزب، والتحق بالتجمع الوطني للأحرار.

برحو بوزياني