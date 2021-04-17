“السيرفور” يرفض طلبا للعصبة

تشبث بإنهاء البطولة في يوليوز وحرم الأندية من عطلة في نهاية مرحلة الذهاب

رفضت الشركة الإسبانية المكلفة ببرمجة منافسات البطولة طلب العصبة الاحترافية بتوقيف المنافسة، بعد اختتام الدور الأول في 9 ماي المقبل.

وذكر مصدر مطلع، أن “السيرفور” الإسباني رفض توقيف البطولة الاحترافية، بسبب ازدحام أجندة المباريات المحلية والدولية، بعد القرار الأخير للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، القاضي بإنهاء المنافسات المحلية، قبل غشت المقبل.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الجائحة أثرت بشكل كبير هذا الموسم على مواعيد المباريات المحلية والدولية، وفرضت برمجة مكثفة، لفسح المجال لتنظيم مواعد قارية، أبرزها مونديال قطر2022، ناهيك عن الألعاب الأولمبية، والمواعيد التي تم إلغاؤها أو تأجيلها، كما حدث مع كوبا أمريكا، التي كانت ستنظم بكولومبيا والأرجنتين.

ورغبت العصبة الاحترافية في منح الأندية أسبوعا للراحة، بعد اختتام مرحلة الذهاب في ماي المقبل، إلا أن الشركة الإسبانية، رفضت الموضوع جملة وتفصيلا.

وغيرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبالتنسيق مع العصبة الاحترافية، موعد اختتام البطولة، من 18 غشت إلى منتصف يوليوز المقبل.

وتشكل مشاركة الوداد والرجاء الرياضيان ونهضة بركان في المنافسة القارية، أكبر عائق أمام الشركة الإسبانية، للمحافظة على نسق البطولة إلى غاية نهايته.

نور الدين الكرف